"נתתי ליו"ר ההתאחדות הנורבגית סיכה צהובה"

שינו זוארץ שיתף לגבי הפגישה שלו עם קלאבנס ברקע חזרתם של החטופים: "הסברתי לה את משמעות החזרה הביתה של האחים שלנו, ואת המאבק הבלתי מתפשר שלנו"

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

שעות ספורות לפני המשחק באוסלו, נשיאת ההתאחדות הנורבגית אירחה ארוחה שבה נפגשו נציגי ההתאחדות הישראלית, יו״ר ההתאחדות שינו זוארץ, סגן היו״ר מורן מאירי, מנכ״ל ההתאחדות יריב טפר והמשנה למנכ״ל רונן מושקוביץ.

המפגש, שנושא בו גם משקל פוליטי-אישי, הפך לבימה שבה הסביר זוארץ בעומק את משמעות חזרת החטופים והעניק לה בנימה רגשית את סיכת הצהובה שהפכה לסימן ההזדהות שלו. ברקע עמד הצורך בביסוס יחסי אמון ושיתוף פעולה בין ההתאחדויות, לא רק בענייני ספורט, אלא גם ברגעי משבר אנושיים.

זוארץ שיתף היום ברקע חזרתם של החטופים: “שנתיים של תפילות, מחוות וציפייה בכיליון עיניים, הופכות היום למציאות. האחים והאחות שלנו חוזרים אלינו, משלימים את מה שהיה חסר לנו כל כך, מאפשרים לכולנו להסדיר נשימה. בצד השמחה הגדולה על שיבת החיים וההבטחה להמשיך לדאוג להם כפי שעשינו גם כאשר היו רחוקים, נוכח הכאב הרב על מי ששבים אלינו למנוחת עולמים, על הגיבורים והגיבורות ששילמו בחייהם למענם ולמעננו והודיה למי שעדיין נלחמים כדי להבטיח לנו ניצחון”.

“נמשיך לחבק, לעטוף ולהיות לעזר עבור כל מי שיזדקקו לנו. הכדורגל הישראלי היה חלק מרכזי באזכור החטופים, בקריאה להשבתם, בנוכחות שלהם בכל רגע בארץ ומעבר לים. הוא יהיה משמעותי עוד יותר בריפוי, בשיקום, בצמיחה ובפריחה מחדש - שלהם ושלנו”, הוסיף. 

“שעות בודדות לפני המשחק באוסלו, במהלך ארוחה עם נשיאת ההתאחדות הנורבגית, כאשר לצדי סגן היו״ר מורן מאירי, מנכ״ל ההתאחדות יריב טפר והמשנה למנכ״ל רונן מושקוביץ, הסברתי לה את משמעות החזרה הביתה של האחים והאחות שלנו, את המאבק הבלתי מתפשר שלנו לאורך על הדרך להשבתם”, הוסיף זוארץ.

“אחרי שנתיים בהם ענדתי בכאב ובגאון את סיכת החטופים על דש בגדי בכל אירוע ובכל מפגש, הענקתי לה נרגש את הסיכה הצהובה שהפכה להיות חלק ממני. מאתנו. אחים יקרים, אחות אהובה, כמה טוב שאתם שבים הביתה”, סיכם.

/* LAST / NEXT ROUNDs */