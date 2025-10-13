"הגוף רועד", "אושר": התגובות בעולם הספורט

היום המרגש הגיע: שחרור החטופים הישראלים מידי החמאס מתרחש בשעות אלה, וכל מדינת ישראל יושבת מול המסכים או יצאה לרחובות לחגוג את המאורע.

גם הספורטאים הישראלים מחכים בציפייה, ורבים מהם אף הגיבו ברשתות. דני אבדיה צילם את הטלוויזיה עם הכיתוב “כמה אושר”, כשערן זהבי שיתף תמונה עם הכיתוב “הם חוזרים הביתה”.

גם שחקן העבר מאור בוזגלו צילם את הטלוויזיה בביתו וכתב “הגוף רועד”, כששחקנים רבים וביניהם מאור לוי, בן שהר ואוראל דגני שיתפו תבניות עם המילים: “מחכים לכם בבית”.

גם באיגוד הג’ודו בישראל שלחו מילים חמות: “מברכים בהתרגשות ובדמעות את החטופים ששבים הביתה ואת בני משפחותיהם. ביחד עם כל עם ישראל אני חוגגים את חזרתכם ומחזיקים בליבנו את התקווה להשבת אלו שטרם שבו, ותמיד נזכור את הלוחמים והאזרחים שנפלו במלחמה למען הצלת אחיהם ואחיותיהם. יהי זכרם ברוך. ברכות חמות לשבים”.

הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)

הסטורי של ערן זהבי (אינסטגרם)

הסטורי של מאור בוזגלו (אינסטגרם)

הסטורי של בן שהר (אינסטגרם)

הסטורי של מאור לוי (אינסטגרם)