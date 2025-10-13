יום שני, 13.10.2025 שעה 09:43
כדורגל ישראלי

"הגוף רועד", "אושר": התגובות בעולם הספורט

היום המרגש של שחרור החטופים הגיע, וגם הספורטאים הישראלים כמו כל המדינה מול המסך. דני אבדיה ("כמה אושר"), ערן זהבי ("חוזרים הביתה") ועוד חגגו

|
ערן זהבי בעננים (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי בעננים (רדאד ג'בארה)

היום המרגש הגיע: שחרור החטופים הישראלים מידי החמאס מתרחש בשעות אלה, וכל מדינת ישראל יושבת מול המסכים או יצאה לרחובות לחגוג את המאורע.

גם הספורטאים הישראלים מחכים בציפייה, ורבים מהם אף הגיבו ברשתות. דני אבדיה צילם את הטלוויזיה עם הכיתוב “כמה אושר”, כשערן זהבי שיתף תמונה עם הכיתוב “הם חוזרים הביתה”.

גם שחקן העבר מאור בוזגלו צילם את הטלוויזיה בביתו וכתב “הגוף רועד”, כששחקנים רבים וביניהם מאור לוי, בן שהר ואוראל דגני שיתפו תבניות עם המילים: “מחכים לכם בבית”.

גם באיגוד הג’ודו בישראל שלחו מילים חמות: “מברכים בהתרגשות ובדמעות את החטופים ששבים הביתה ואת בני משפחותיהם. ביחד עם כל עם ישראל אני חוגגים את חזרתכם ומחזיקים בליבנו את התקווה להשבת אלו שטרם שבו, ותמיד נזכור את הלוחמים והאזרחים שנפלו במלחמה למען הצלת אחיהם ואחיותיהם. יהי זכרם ברוך. ברכות חמות לשבים”.

הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)
הסטורי של ערן זהבי (אינסטגרם)הסטורי של ערן זהבי (אינסטגרם)
הסטורי של מאור בוזגלו (אינסטגרם)הסטורי של מאור בוזגלו (אינסטגרם)
הסטורי של בן שהר (אינסטגרם)הסטורי של בן שהר (אינסטגרם)
הסטורי של מאור לוי (אינסטגרם)הסטורי של מאור לוי (אינסטגרם)
הסטורי של אוראל דגני (אינסטגרם)הסטורי של אוראל דגני (אינסטגרם)
