מראה נוכחות: רעננה ניצחה 69:79 את נתניה

המחזור הראשון של ליגת ווינר סל המשיך היום (שני) לאחר שנפתח אתמול עם משחקי הקבוצות הגדולות, כאשר הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ניצחו את משחקיהן. היום שוחק המשחק בין הפועל רעננה, העולה החדשה לליגה הבכירה, שרשמה ניצחון ראשון מאז עונת 2001/02 מול אליצור נתניה, בדמות 69:79.

את הרבע הראשון פתחו הלבנים עם שתי נקודות מהירות ולאחר מכן התוצאה רק התהפכה כשרוב המשחק היה צמוד, אך חבורתו של שי סגלוביץ’ לא ויתרה ונשארה צמודה במשך כל הרבע עד שהצליחה לסיים את הרבע הראשון ביתרון 14:15.

אל הרבע השני עלו שתי הקבוצות בסערה אל הפרקט, כשבשני הצדדים כמעט כל זריקה נכנסה, כאשר במהלך הרבע בלטו סמאג'ה כריסטון אצל הנתנייתים וחסן דיארה אצל רעננה. בסופו של דבר, אל ההפסקה ירדו השחקנים כאשר הנתנייתים עם ידם על העליונה, 33:35.

במחצית השנייה קלעו השחקנים ליי אפים בצרורות, עד שברעננה הצליחו לנצל דקות לא טובות של האורחים על מנת לעלות ליתרון ולהתחיל להגדיל את הפער. כריסטון ניסה לצמצם את הפער, אך ללא הצלחה כשניסה לא פעם לדייק מעבר לקשת, אך לא היה מדויק והחטיא כמעט בכל פעם, ובירידה לרבע המכריע התוצאה עמדה על 49:50 למנצחת רעננה.

את הרבע האחרון פתחו הלבנים כשהם יותר בשליטה ובהובלתם של שוכמן ודיארה. חניכיו של סגלוביץ’ הצליחו להמשיך ולשמור על פער גדול עד תום הרבע, כאשר חניכיו של עידן אבשלום התחילו לבצע עבירות שנבעו מתסכול בעקבות אי הצלחה לצמצם את הפער. בסיום רשמה מכבי רעננה ניצחון בכורה 69:79.

קלעו למכבי רעננה: חואקין שוכמן 15 נקודות (7 אסיסטים), חסאן דיארה 14 נק’ (7 ריבאונדים), יותם חנוכי וטייריס רדפורד (10 ריבאונדים) 13 נק’ כ”א, לנארד פרימן 11 נק’, נייט לשבסקי 5 נק’, ווילי וורקמן ואלכס לדר 4 נק’ כ”א.

קלעו לאליצור נתניה: סמאג’ה כריסטון 16 נקודות (7 אסיסטים), שאק ביוקנן 15 נק’, אוטיס פרייז’ר (6 ריבאונדים) ואור קורנליוס (6 ריבאונדים) 11 נק’ כ”א, ניקו קרבאצ’ו (9 ריבאונדים) 10 נק’, קיילב בון (6 ריבאונדים) 6 נק’.

רבע ראשון: 14:15 להפועל רעננה

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי, טייריס רדפורד

חמישיית אליצור נתניה: סמאג’ה כריסטון, דורי סהר, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו, אור קורנליוס

המשחק התחיל עם שתי נקודות מהירות של יותם חנוכי, כשמנגד, פרייז’ר קלע שתיים משלו. פרייז’ר ניגש לקו וקלע רק זריקה אחת. פרייז’ר התחיל לחמם מנועים וצלף שלשה. פרייז’ר חזר אל מאחורי הקשת וקלע שוב. קורנליוס ניגש לקו ודייק פעמיים. שוכמן עלה יפה לסל ונתן שתי נקודות לרעננה שאיבדה הרבה כדורים ברבע הראשון. דיארה יצא אל מחוץ לקשת ודייק. בון ניגש לקו והצליח לקלוע רק פעם אחת. שתי נקודות ראשונות לפרימן.

דיארה וכריסטון נלחמים על הכדור (רועי כפיר)

רבע שני: 33:35 לאליצור נתניה

קלייב בון ניגש לקו וקלע רק את הזריקה השנייה. כריסטון קלע שתי נקודות נהדרות בליי אפ מאסיסט של קלייב בון. מהלך אלים נרשם כשקורנליוס דחף את שוכמן, פרימן קלע שתי נקודות בליי אפ ממהלך שנוצר מהעבירה. רדפורד לקח ריבאונד ועלה לסל כדי לרשום שתי נקודות לרעננה. כריסטון קלע שתי נקודות קשות בתום שעון ה-24 שניות.

חנוכי זרק מעבר לקשת ודייק עם השלשה הראשונה שלו למשחק. דיארה קלע בליי אפ סחט עבירה ודייק מהקו. ביוקנן מצליח לעלות ולקלוע לאחר שכמעט נחסם על ידי פרימן. דיארה ניגש לקו לאחר עבירה טכנית וקלע.

ניקו קרבאצ'ו מטביע (רועי כפיר)

רבע שלישי: 49:50 למכבי רעננה

אוטיס פרייז’ר קיבל כדור מכריסטון ועלה יפה לסל. קרבאצ’ו עלה ליי אפ וקלע עוד שתי נקודות. ביוקנן עלה לסל והטביע מאסיסט נהדר של פרייז’ר. קרבאצ’ו הגיע לריבאונד וקלע שתי נקודות נוספות. שוכמן ניגש לקו ודייק פעמיים. פרייז’ר עם חסימה נהדרת, לאחר מכן דיארה הצליח לקלוע עם ליי אפ. קורנליוס עלה לסל לאחר אסיסט טוב של כריסטון. אלכס לדר ניגש לקו ודייק רק פעם אחת. קיילב בון עולה לסל עם דאנק משוגע.

חנוכי מול פרייז'ר (רועי כפיר)

רבע רביעי 69:79 להפועל רעננה

לשבסקי זרק ודייק מעבר לקשת כשאחריו, והסיף לדר שתי נקודות משלו. לדר ניגש לקו בעקבות עבירה טכנית וקלע. כריסטון זרק ג’אמפ שוט בתוך הקשת ודייק. רדפורד עלה לליי אפ מצוין לאחר שלקח את הריבאונד. פרימן עלה גם הוא לליי אפ לאחר שקיבל אסיסט משוכמן. ביוקנן הצליח לדייק מקו שלוש הנקודות בעוד חנוכי, קלע שתי נקודות מליי אפ בצד השני. לנארד פרימן ניגש לקו ודייק רק פעם אחת.

חואקין שוכמן חוגג את הניצחון (רועי כפיר)