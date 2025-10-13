יום שני, 13.10.2025 שעה 09:43
כדורגל ישראלי

הרנן פלר ריגש: הקלה עצומה, לא נשכח ולא נסלח

השדר הארגנטינאי המפורסם שדודתו נחטפה וחזרה מהשבי במונולוג מרגש במשחק של ריבר פלייט: "לא יכולתי לדמיין עד כמה ארוך יהיה המסע הזה, לא נשברנו"

|
הרנן פלר (מערכת ONE)
הרנן פלר (מערכת ONE)

הרנן פלר, שדר הכדורגל הארגנטינאי המפורסם שדודתו אופליה רויטמן נחטפה ב־7 באוקטובר, הפך למוקד קול של זעקה והזדהות. במהלך המלחמה הוא נהג לפתוח כל שידור בטלוויזיה הארגנטינאית בקריאה נחרצת לזכור את החטופים ולגנות את חמאס.

בלילה, במהלך שידור המשחק בין ריבר פלייט לסרמיינטו, פלר פרץ במונולוג אישי ועצוב שנגע בלב כולם. הוא סיפר כיצד דמיין שוב ושוב את הרגע הזה, וכיצד ההבטחה שנתן לעצמו עם חזרת דודתו ב־28 בנובמבר 2023 הולכת איתו בכל יום וגם ההבטחה שלא יפסיק לדרוש את שחרור כל החטופים עד שכולם יהיו בבית.

"לא יכולתי לדמיין עד כמה ארוך יהיה המסע הזה", אמר. "לאחר 738 ימים, ישיבה ארוכה בגיהינום של עזה, מגיעים עכשיו 20 חטופים שעדיין בחיים. זהו רגע של הקלה עצומה, אבל גם קריאה לזכור את כל מה שעברנו".

הוא הוסיף: "אל ארגון הטרור חמאס, לא נשכח ולא נסלח". הוא ציין האשמות נוספות: "לא נסלח לאותם ליצנים פוליטיים ולאלה שהסתובבו והסתכלו הצידה, לאלה שהפיצו דיבורים על רצח עם או רעב, ולמי שנקלטו במעגל האנטישמי והצטרפו למתקפה נגדנו".

פלר לא ניסה לרכך את הדיבור. "העם שלנו לא נשבר, ההיסטוריה וההווה מוכיחים זאת", אמר בקול נשבר, אך נחוש. "זה כואב לנו עד עמקי הנשמה, אבל אנחנו עומדים, חוגגים את השיבה ומקווים לשלום. הדמעות בעיניים הן של שמחה וכאב יחד".

עם זאת, השדר קרא לזכור גם את מי שלא יחזור עוד בחיים: "נשאר עוד צעד קטן, ש־28 הנרצחים יוכלו להיקבר ולנוח בשלום בארצנו". הוא הדגיש כי הכאב לא יישכח וכי הדרישה לצדק נמשכת.

בסיום המסר שלו הוא חזר על ההחלטה שלא לעצור: "לעולם לא נשתוק", סיכם פלר. "היינו צריכים ללמוד זאת כבר; לא נוותר ולא נרים ידיים. כל ניסיון לפגוע בנו ייתקל בעמידה נחושה, כך זה יהיה תמיד, בין אם יאהבו את זה ובין אם לא".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */