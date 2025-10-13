הרנן פלר ריגש: הקלה עצומה, לא נשכח ולא נסלח

הרנן פלר, שדר הכדורגל הארגנטינאי המפורסם שדודתו אופליה רויטמן נחטפה ב־7 באוקטובר, הפך למוקד קול של זעקה והזדהות. במהלך המלחמה הוא נהג לפתוח כל שידור בטלוויזיה הארגנטינאית בקריאה נחרצת לזכור את החטופים ולגנות את חמאס.

בלילה, במהלך שידור המשחק בין ריבר פלייט לסרמיינטו, פלר פרץ במונולוג אישי ועצוב שנגע בלב כולם. הוא סיפר כיצד דמיין שוב ושוב את הרגע הזה, וכיצד ההבטחה שנתן לעצמו עם חזרת דודתו ב־28 בנובמבר 2023 הולכת איתו בכל יום וגם ההבטחה שלא יפסיק לדרוש את שחרור כל החטופים עד שכולם יהיו בבית.

"לא יכולתי לדמיין עד כמה ארוך יהיה המסע הזה", אמר. "לאחר 738 ימים, ישיבה ארוכה בגיהינום של עזה, מגיעים עכשיו 20 חטופים שעדיין בחיים. זהו רגע של הקלה עצומה, אבל גם קריאה לזכור את כל מה שעברנו".

הוא הוסיף: "אל ארגון הטרור חמאס, לא נשכח ולא נסלח". הוא ציין האשמות נוספות: "לא נסלח לאותם ליצנים פוליטיים ולאלה שהסתובבו והסתכלו הצידה, לאלה שהפיצו דיבורים על רצח עם או רעב, ולמי שנקלטו במעגל האנטישמי והצטרפו למתקפה נגדנו".

פלר לא ניסה לרכך את הדיבור. "העם שלנו לא נשבר, ההיסטוריה וההווה מוכיחים זאת", אמר בקול נשבר, אך נחוש. "זה כואב לנו עד עמקי הנשמה, אבל אנחנו עומדים, חוגגים את השיבה ומקווים לשלום. הדמעות בעיניים הן של שמחה וכאב יחד".

עם זאת, השדר קרא לזכור גם את מי שלא יחזור עוד בחיים: "נשאר עוד צעד קטן, ש־28 הנרצחים יוכלו להיקבר ולנוח בשלום בארצנו". הוא הדגיש כי הכאב לא יישכח וכי הדרישה לצדק נמשכת.

בסיום המסר שלו הוא חזר על ההחלטה שלא לעצור: "לעולם לא נשתוק", סיכם פלר. "היינו צריכים ללמוד זאת כבר; לא נוותר ולא נרים ידיים. כל ניסיון לפגוע בנו ייתקל בעמידה נחושה, כך זה יהיה תמיד, בין אם יאהבו את זה ובין אם לא".