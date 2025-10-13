גלזר יפתח בשער, גאנדלמן לא בתוכניות להרכב

כאשר היא מנסה ללמוד ולהתאושש מטעויות התבוסה הקשה 5:0 מול נורבגיה, נבחרת ישראל תקיים הערב את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר מול נבחרת איטליה. הנבחרת תגיע ללא מספר שחקני מפתח שהוזמנו לכינוס ונגרעו מהסגל תוך כדי תנועה, כל אחד מסיבתו הוא.

הרשימה כוללת בין היתר את מחמוד ג'אבר, דור פרץ, שגיב יחזקאל, סתיו למקין ועידן נחמיאס. מדובר בחיסרון משמעותי מאוד שמקטין את הסיכוי של הנבחרת להפתיע יריבות בסדר גודל של איטליה. מול נורבגיה ניתן היה להיווכח עד כמה כלים כמו אלה שחסרים יכולים היו לעזור.

בכל מקרה, מעבר לעובדה שרן בן שמעון ישחק במערך שונה מזה שפתח מול נורבגיה, סוגיית השוער מול איטליה הולכת ומסתכמת בכך שמי שילבש את אפודת השוער הוא עומרי גלזר שיבוא על חשבון דניאל פרץ שלא היה טוב מול נורבגיה. אתמול, באסיפת הווידאו של לאחר המשחק, בן שמעון הראה לשחקנים קטעי וידאו שמצביעים על שורת ליקויים במשחק ההגנה שאופיין בלא מעט טעויות, שהובילו רובן ככולן לשערים לא מחויבים בדרך לתבוסה הקשה.

דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)

"הקלות הבלתי נסבלת שספגנו את השערים אסור שתהיה ברמות האלה של משחקי נבחרת. אנחנו חייבים לבוא אחרת למשחק הזה", אמרו בנבחרת. עד למשחק מחר ועוד לפני האימון המסכם, השחקנים יצפו בקטעי וידאו מהמשחקים של איטליה ובכללם מהמשחק האחרון של האיטלקים.

עמרי גאנדלמן שלא התאמן כל השבוע בצורה סדירה עם הנבחרת קיבל זריקה ולא צפוי להילקח בחשבון גם למשחק מחר. למרות הביקורות מהמשחק מול נורבגיה והרצון שלא לספוג תבוסה מול איטליה, שתחזיר את הנבחרת מספר צעדים אחורנית, בנבחרת מאמינים שניתן לעשות את הבלתי ייאמן ולהוציא משהו מאיטליה. מעמדו של רן בן שמעון לא עולה כלל וכלל לדיון במקרה של הפסד או חלילה תבוסה ובן שמעון יאמן גם בקמפיין הבא.