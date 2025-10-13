יום שני, 13.10.2025 שעה 09:45
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

גלזר יפתח בשער, גאנדלמן לא בתוכניות להרכב

דניאל פרץ יירד לספסל באיטליה, בן שמעון הראה לשחקנים את הליקויים בהגנה: "חייבים לבוא אחרת למשחק". גאנדלמן קיבל זריקה, מעמד המאמן אינו על הפרק

|
עומרי גלזר (IMAGO)
עומרי גלזר (IMAGO)

כאשר היא מנסה ללמוד ולהתאושש מטעויות התבוסה הקשה 5:0 מול נורבגיה, נבחרת ישראל תקיים הערב את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר מול נבחרת איטליה. הנבחרת תגיע ללא מספר שחקני מפתח שהוזמנו לכינוס ונגרעו מהסגל תוך כדי תנועה, כל אחד מסיבתו הוא. 

הרשימה כוללת בין היתר את מחמוד ג'אבר, דור פרץ, שגיב יחזקאל, סתיו למקין ועידן נחמיאס. מדובר בחיסרון משמעותי מאוד שמקטין את הסיכוי של הנבחרת להפתיע יריבות בסדר גודל של איטליה. מול נורבגיה ניתן היה להיווכח עד כמה כלים כמו אלה שחסרים יכולים היו לעזור.

בכל מקרה, מעבר לעובדה שרן בן שמעון ישחק במערך שונה מזה שפתח מול נורבגיה, סוגיית השוער מול איטליה הולכת ומסתכמת בכך שמי שילבש את אפודת השוער הוא עומרי גלזר שיבוא על חשבון דניאל פרץ שלא היה טוב מול נורבגיה. אתמול, באסיפת הווידאו של לאחר המשחק, בן שמעון הראה לשחקנים קטעי וידאו שמצביעים על שורת ליקויים במשחק ההגנה שאופיין בלא מעט טעויות, שהובילו רובן ככולן לשערים לא מחויבים בדרך לתבוסה הקשה.

דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)

"הקלות הבלתי נסבלת שספגנו את השערים אסור שתהיה ברמות האלה של משחקי נבחרת. אנחנו חייבים לבוא אחרת למשחק הזה", אמרו בנבחרת. עד למשחק מחר ועוד לפני האימון המסכם, השחקנים יצפו בקטעי וידאו מהמשחקים של איטליה ובכללם מהמשחק האחרון של האיטלקים.

עמרי גאנדלמן שלא התאמן כל השבוע בצורה סדירה עם הנבחרת קיבל זריקה ולא צפוי להילקח בחשבון גם למשחק מחר. למרות הביקורות מהמשחק מול נורבגיה והרצון שלא לספוג תבוסה מול איטליה, שתחזיר את הנבחרת מספר צעדים אחורנית, בנבחרת מאמינים שניתן לעשות את הבלתי ייאמן ולהוציא משהו מאיטליה. מעמדו של רן בן שמעון לא עולה כלל וכלל לדיון במקרה של הפסד או חלילה תבוסה ובן שמעון יאמן גם בקמפיין הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */