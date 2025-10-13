יום שני, 13.10.2025 שעה 07:32
זידאן כבר לא מסתיר: חולם לאמן את נבחרת צרפת

במהלך פסטיבל שאוגן על ידי 'גאזטה', המאמן דיבר באריכות על הקריירה שלו כשחקן, אך בעיקר חשף את משאלתו הבאה כמאמן: להוביל את סגנית אלופת העולם

זינדין זידאן (IMAGO)
זינדין זידאן (IMAGO)

מאז שדידייה דשאן הודיע כי לא יאריך את חוזהו כמאמן צרפת לאחר מונדיאל 2026, אליו צרפת עשויה להעפיל כבר הערב (שני) באיסלנד, שמו של זינדין זידאן מוזכר שוב ושוב כמועמד המרכזי לרשת את התפקיד. אלוף העולם מ-1998 מחפש אתגר חדש מאז שעזב את ריאל מדריד בשנת 2021, ובמהלך סוף השבוע באיטליה, שם השתתף בפסטיבל של ‘גאזטה דלו ספורט’, הוא אישר את שאיפתו להוביל את הנבחרת הלאומית.

"אני בהחלט אחזור לאמן. אני ביובנטוס? אני לא יודע למה זה לא קרה. המועדון הזה בלב שלי, כי הוא נתן לי כל כך הרבה. בעתיד, איני יודע, אבל אחד היעדים שלי הוא לאמן את נבחרת צרפת. נראה מה יקרה", הודה זידאן.

נכון לעכשיו, לא ההתאחדות הצרפתית ולא זידאן עצמו אישרו רשמית את מה שנראה כבר כעובדה מוגמרת, אך מאחורי הקלעים זיזו נערך לרשת את חברו לשעבר לנבחרת, שעתיד לעזוב לאחר מונדיאל 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. לפי דיווחים, זידאן כבר שוחח עם לורן בלאן, גם הוא אלוף עולם מ-1998 ומי שאימן את נבחרת צרפת בין השנים 2010 ל-2012.

דידייה דשאן (IMAGO)דידייה דשאן (IMAGO)

במאי האחרון, המאמן בן ה-53 הביע בגלוי את רצונו לקחת את המושכות. "אני מרגיש שיש לי מקום לגיטימי בנבחרת צרפת, שם שיחקתי במשך כמעט 12, 13 או 14 שנים. כמובן שזה חלום, אני לא יכול לחכות... אבל כשיגיע הרגע, זו תהיה שמחה גדולה אם תינתן לי ההזדמנות. עצרתי את הקריירה שלי לזמן מה, אבל אני מרגיש במאה אחוז כמאמן".

במהלך שתי הקדנציות שלו בריאל מדריד (2016–2018, ו-2019–2021), זידאן זכה ב-11 תארים עם הבלאנקוס, כולל שלוש זכיות רצופות בליגת האלופות (2016, 2017, 2018). בנוסף, זכה פעמיים באליפות ספרד (2017, 2020), בשני גביעי סופר קאפ ספרדיים (2017, 2020), בשני גביעי סופר קאפ אירופיים (2016, 2017) ובשני גביעי העולם למועדונים (2016, 2017).

