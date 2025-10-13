כל הנבחרות שהבטיחו את מקומן במונדיאל 2026

גאנה העפילה אמש (ראשון) רשמית למונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. רשימת הנבחרות שהבטיחו את מקומן בטורניר הולכת ומתמלאת, וצפויה להיסגר כבר ביום שני באזור האירופי. גאנה הבטיחה את מקומה והפכה לנבחרת החמישית שמעפילה מבין תשעת המקומות הישירים שמוקצים ליבשת.

בזירה האירופית עדיין אין אף נבחרת שאישרה רשמית את השתתפותה במונדיאל, אך זה עשוי להשתנות כבר ביום שני. צרפת, שמחזיקה במאזן מושלם אחרי הניצחון על אזרבייג'ן ביום שישי, תוכל להבטיח את מקומה אם תנצח באיסלנד ותיהנה גם מתוצאה מתאימה במשחק של אוקראינה.

רשימת הנבחרות שהעפילו למונדיאל 2026:

CONCACAF – המדינות המארחות (שלוש מעפילות אוטומטית, שש נוספות במוקדמות):

קנדה

ארצות הברית

מקסיקו

אפריקה (חמש מעפילות מתוך תשעה מקומות ישירים):

מרוקו

טוניסיה

מצרים

אלג'יריה

גאנה

דרום אמריקה (שש מעפילות מתוך שישה מקומות ישירים):

ארגנטינה

ברזיל

אורוגוואי

אקוודור

קולומביה

פרגוואי

אסיה (שש מעפילות מתוך שמונה מקומות ישירים):

יפן

איראן

אוזבקיסטן

ירדן

דרום קוריאה

אוסטרליה

אוקיאניה (מעפילה אחת למקום הישיר):

ניו זילנד