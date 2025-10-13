יום שני, 13.10.2025 שעה 06:44
כדורגל ישראלי

רפאלוב יכריע את עתיד סק, אימון מלא לירמקוב

ראש מערך הסקאוטינג במכבי חיפה לא ממהר להחליט בעניין הסנגלי, שצבר נקודות זכות לאור שיפורו העונה. השוער הצליח להתאמן, קורנו יעבור בדיקה נוספת

עבדולאי סק (עמרי שטיין)
עבדולאי סק (עמרי שטיין)

בשורה טובה למכבי חיפה. שוער הקבוצה גיאורגי ירמקוב הצליח לעבור בהצלחה שני אימונים מלאים ויהיה כשיר למשחק הליגה מול מכבי נתניה. אתמול (ראשון), בזמן ששחקני הקבוצה יצאו להתאמן בחוף הים, ירמקוב כמו שאר השוערים התאמנו והשוער עבר בהצלחה את האימון. מי שכרגע בספק למשחק הוא פייר קורנו, שיעבור בדיקה נוספת בקרסול זכר לפציעה בגללה הוחלף מול מכבי תל אביב.

מכבי חיפה זכתה היום למנוחה. רק ביום חמישי, יומיים לפני משחק הליגה מול מכבי נתניה, דייגו פלורס יקבל לידיו את כל שחקני הנבחרות השונות ובכללם הבלם הסנגלי עבדולאי סק. האחרון בדומה לשון גולדברג שירד לספסל לטובת ליסב עיסאת וסוף פודגוראנו, מסיים חוזה בקיץ וכבר בינואר רשאי לנהל מו"מ עם כל קבוצה שיחפוץ.

סק נחשב לאחד השחקנים בעלי השכר הגבוה ביותר במועדון ומי שיצטרך להכריע לגבי עתידו יהיה ליאור רפאלוב, שכרגע לפחות לא ממהר לקבל החלטה האם להציע לבלם להמשיך בהתקשרות לעוד שנתיים לפחות או לוותר עליו. סק מבחינתו, עם חזרתו מהנבחרת, ירצה לשמוע בחודש הקרוב ממכבי חיפה האם היא בכיוון להציע לו חוזה חדש או שלא.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

סק בעיקרון כבר בינואר יכול להתחיל לשמוע מועדונים אחרים בארץ או בחו"ל כדי להבטיח את עתידו הכלכלי. בחיפה מציינים שסק, אחרי שנתיים פחות טובות מבחינה אישית, השתפר השנה בצורה קיצונית ולהוציא עד כה שתי טעויות שהובילו לשערי חובה, הבלם מגלה יכולת טובה מאוד ואחראית בהגנה ומנסה עד כמה שניתן שלא להיגרר לעימותים מיותרים, שהיו מנת חלקו בשנים האחרונות. כל אלה גורמים לסק לזכות בלא מעט נקודות זכות אצל מקבלי ההחלטות במועדון, אבל את ההחלטה החותכת יצטרך לקבל רפאלוב.

