מדר רוצה לנוח, איטודיס רוצה שימריא עם המועדון

לא רגוע בהפועל תל אביב. אמנם הקבוצה החלה להשכיח את הטראומה הספורטיבית בדרבי ביורוליג עם 82:97 על קריית אתא אתמול (ראשון), אבל במועדון יודעים שהדרך עוד ארוכה כדי לשכוח לחלוטין מהתבוסה הלא נעימה ליריבה העירונית. בכל מקרה, יש גם נושאים בוערים במועדון שהם לא בצד המקצועי כל כך, אלא מאחורי הקלעים.

ים מדר עבר ניתוח בתוספתן והוא לא היה כשיר בעקבות כך תקופה מסוימת, אך נראה שהוא לא כשיר ללא כל קשר. הכוכב הישראלי כבר יכול לשחק אם זה היה תלוי רק באפנדציט, אבל הוא הודיע להפועל ת”א: “אני צריך לנוח עוד שלושה שבועות בגלל הברך”. רק שדימיטריס איטודיס רוצה בכל זאת שהרכז הישראלי ימריא עם המועדון לאירופה לקראת השבוע הכפול ביורוליג.

בהפועל תל אביב יערכו שיחות עם הרכז במטרה לגרום לו להגיע עם המועדון לספרד ואז לצרפת במסגרת השבוע הכפול, ולא אוהבים את זה שהוא הלך לייצג את הנבחרת למרות שהיה פצוע. דימיטריס איטודיס לא מוכן למצב שבה השחקן לא מתאמן ואז מגיע למשחקים, כמו שקרה בכמה מקרים בשנה שעברה, והוא לא הסתיר את האכזבה שלו במסיבת העיתונאים אחרי קריית אתא.

איטודיס: היינו יהירים לקראת הסיום

איטודיס נשאל על מצב הפצועים, ולא היסס לבקר את הרכז הישראלי וגם שחקן נוסף בקבוצה: “אנחנו לא נצרף שחקן בשלב הזה. ים מדר היה פצוע בקיץ ובכל זאת הלך לשחק עם נבחרת ישראל, ברונו קבוקלו היה פצוע והלך לייצג את נבחרת ברזיל. כשאני אימנתי את נבחרת יוון, לקחו לי שחקן אם הוא היה נפצע. הניתוח של מדר בתוספתן עבר כבר”.

בנושא אחר, בהפועל תל אביב יש גם מעט צרות מכיוון הבקרה. בשלב הזה יש פערים גדולים בין האדומים על גובה הערבויות שהגישו לבין הדרישה של הבקרה בנושא, כאשר היה לדבר הזה חלק בבחירת הסגל למשחק נגד קריית אתא, כאשר כזכור, נרשמו חמשת הזרים הבאים: כריס ג’ונס, טיילר אניס, קולין מלקולם, טאי אודיאסי ואנטוניו בלייקני. אגב, מלקולם סובב את הקרסול ולא חזר לשחק משלב די מוקדם, אך בקבוצה אופטימיים שהוא יהיה כשיר כבר לוולנסיה.

ים מדר בנבחרת (FIBA)

הפועל תל אביב תיסע ברכבת לשדה התעופה בישראל כבר היום, בגלל המחסומים הצפויים במדינה, כאשר מנתב”ג היא תמריא לספרד, תערוך שם אימון קל היום, אימון מסכם ביום שלישי, תדריכי וידאו, אימון קליעות בבוקר המשחק ואז היא תתחיל באופן רשמי שבוע כפול ביורוליג, עם המשחקים נגד ולנסיה ופאריס, במטרה ברורה – לסיים עם 0:3 השבוע, ולעלות בסך הכל ביורוליג למאזן של 1:4, ובכך לשכוח לחלוטין מהדרבי.

אם כבר מחסומים, איטודיס, להבדיל מהאימון המסכם בסופיה שם אמר שהוא “מעדיף לדבר על כדורסל והוא כאן בשביל כדורסל”, התייחס לנושא הכי חשוב במדינה ללא ספק: “אנחנו בימים חשובים. מקווים שהקונפליקט יסתיים והחטופים יחזרו. מקצועית, קריית אתא עשו לנו בעיות, הגיע לנו לנצח, שיחקנו יותר טוב, אבל לקריית אתא מגיע כבוד, היינו קצת יהירים בסוף. יש לנו תחרות בריאה, אני חי את הקבוצה הזו”.

טיילר אניס, שנבחר למצטיין המשחק, שיתף: “רצינו לצאת ולהמשיך לעבוד על הכימיה שלנו, לעבוד בצורה הנכונה בשלב מוקדם של העונה. מצאנו את הכוח ואנחנו שמחים מהניצחון, אבל כמובן שיש על מה לעבוד ונעבוד על זה. לשחק ביורוליג? אני הולך מיום ליום, יש כאן סגל מצוין. אני מנסה לעשות את התפקיד שלי הכי טוב שאני יכול, העונה ארוכה ואני אהיה מוכן, אם הקבוצה תצטרך אותי אהיה מוכן. יש לנו מטרה ויש כאלו שצריכים להקריב, וכעת זה אני, אבל העיקר שנעבוד ואני תמיד אהיה מוכן”.