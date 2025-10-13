"אנחנו עדיין נבנים כקבוצה, עם הזמן יהיה טוב"

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (ראשון) על עירוני נס ציונה של עמית שרף במסגרת מחזור הפתיחה של ליגת העל. המשחק, שהיה המשחק השני מבין חמישה אתמול בזירה המקומית, לא הלך חלק מבחינתם של הירושלמים שבתום 40 דקות של כדורסל סימנו ׳וי׳ ראשון העונה.

בסביבת הפיינליסטית של העונה שעברה הודו כי הדברים לא בדיוק זרמו במהלך המשחק ובשורה התחתונה הם פשוט לוקחים את הניצחון מול עירוני נס ציונה שהצליחה להיצמד לקבוצתו של יונתן אלון במהלך המחצית הראשונה וגם בחלק מהרבע השלישי עד שהגיעה לה הבריחה שקבעה יתרון דו ספרתי ממנו קבוצתו של עמית שרף לא הצליחה לחזור.

במועדון בטוחים כי הם ישתפרו וכי זה רק עניין של זמן כשהם צריכים עדין זמן כדי להתחבר. מבחינתם של אנשי הקבוצה כרגע הם במצב שהם רק צריכים ניצחונות ואתמול כאמור הם השיגו את שרצו וכיוונו לאחר שלליגת העל הם הגיעו אחרי שכבר שיחקו ביורוקאפ שני מחזורים: את הראשון הם ניצחו בהמבורג ואת השני הם הפסידו ׳בביתם׳, בהיכל על שם ראנקו זראביצ׳ה שבבלגרד לצדביטה אולימפיה לובליאנה.

נמרוד לוי ויונתן אלון (אורן בן חקון)

מבחינתה של הקבוצה מהבירה הדבר הכי חשוב כרגע הוא היעילות שאתמול באה בין היתר גם באחוזי הקליעה לשתיים, וגם בכמות האסיסטים וכשעל 14 איבודים האדומים לבנים החזירו עם 12 חטיפות.

בתוך כך, במועדון נערכים כעת למשחקם הבא שיהיה במסגרת היורוקאפ מול מנרסה הספרדית שייערך ללא קהל ולאחר מכן במוצאי שבת חניכיו של אלון יפגשו את הפועל חולון של דני פרנקו.

הירושלמים אמורים לקבל בחזרה את אוסטין וויילי למחזור היורוקאפ הקרוב וכשאתמול נצפו פנים מוכרות בפיס ארינה מאחורי הסל שבצד הספסל של המארחת. היה זה פרדי בורדיון שעבר כזכור במכבי ראשון לציון, מכבי תל אביב, הפועל חולון ובני הרצליה. הקלעי מתאמן לאחרונה עם הירושלמים.

דמיטרו סקפינצב (אורן בן חקון)

נמרוד לוי אמר לאחר המשחק: "כיף גדול לפתוח עונה עם ירושלים, אני מתרגש. היה כיף להיות במשחק בית בארנה, לפתוח את העונה בליגה. זה משהו שחיכיתי לו באופן אישי. המחצית הראשונה הייתה פחות טובה מבחינתנו. אנחנו עדיין נבנים כקבוצה, לומדים אחד את השני ואני מאמין שעם הזמן יהיה יותר טוב. יש לנו חבורה טובה של אנשים שאני מאמין שמוצאת את הדרך גם במשחקים כאלה. מתקדמים למנרסה. הלו"ז הוא צפוף. אנחנו קדימה על כל יום, כל משחק.

“דימה סקאפינצב? אנחנו כולנו מאוד אוהבים את דימה בחדר הלבשה. הבן אדם שהוא. אני חושב שהוא עוד לא הראה את כל מה שהוא יודע מבחינת כדורסל. היה לו משחק טוב היום ואנחנו שמחים שהוא איתנו. כניסה לעונה, החזרה לנבחרת, היו דברים שהתמקדתי בהם. כל משחק גם ביורוקאפ וגם בליגה אני עושה את ההתאמות שצריך ובא לרצות לנצח, זה הראש. אני הכי מבוגר בקבוצה, כן, זה המצב מה נעשה".