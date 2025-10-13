"עשינו את המשחק קל": שביעות רצון במכבי ת"א

מכבי תל אביב פתחה אתמול (ראשון) את העונה בדיוק כפי שרצתה, ברגל ימין עם ניצחון 92:104 על הפועל באר שבע/דימונה. במועדון היו מרוצים מכך שחמישה שחקנים סיימו את המשחק בספרות כפולות, יתרה מכך שניים נוספים – תמיר בלאט ורומן סורקין (שהוסיפו 9 כ"א), פלירטטו כאמור עם ספרות כפולות. השורה התחתונה מבחינתה של מחזיקת הגביע היא שהם נראו טוב ועשו את מה שהיו צריכים לעשות במחזור הפתיחה, בערב שבו גם חלוקת הדקות הייתה 'וי' נוסף שיכלו לסמן, בטח כאשר בהמשך השבוע עודד קטש וחניכיו ייצאו לשבוע משחקים כפול ביורוליג.

"כיף לפתוח ככה את העונה" אמרו בסביבת הקבוצה לאחר המשחק, כזכור הצהובים הגיעו למחזור הראשון של ליגת העל לאחר הניצחון בדרבי התל אביבי במסגרת היורוליג, ניצחון שעצר רצף של ארבעה הפסדים. "היה חשוב לחבר ניצחון שני ולתת משחק טוב במגרש לא קל עם מאמן לא קל", הוסיפו במועדון, שם זכורים כמה וכמה משחקים צמודים וקשוחים אליהם נקלעו לאורך השנים מול הקבוצה הדרומית באולם הקונכייה שבבאר שבע, כהם שרואים בקבוצות של רמי הדר כקשוחות.

במועדון ציינו שכשכל כך הרבה שחקנים קולעים בספרות כפולות, הדברים הופכים להיות קלים יותר וסיכמו: "עשינו את המשחק קל". הצהובים החמיאו לתמיר בלאט שב-13 דקות קלע 9 נקודות ומסר 5 אסיסטים, ולרומן סורקין ואושיי בריסט, והיו גם מרוצים מאוד מג'ון דיברתולומאו, מרסיו סנטוס וטי ג'יי ליף שהיו נהדרים גם כן. אצל מחזיקת הגביע סיכמו את המשחק: "הנענו את הכדור פנימה והחוצה, ורואים את זה גם לפי מספר וחלוקת הנקודות". ומה הלאה? הצהובים ימריאו היום לבלגרד שם 'יארחו' את ברצלונה ואולימפיאקוס בשלישי ובחמישי בהתאמה, במה שיהיה שבוע המשחקים הכפול השני של העונה.

מכבי תל אביב חוגגת עם מרסיו סנטוס (מרטין גוטדאמק)

סנטוס שסיים את המשחק עם 17 נקודות וחמישה ריבאונדים, אמר לאחר ההתמודדות: "פתחנו טוב את המשחק עם שני רבעים טובים מאוד בהתחלה, והאנרגיה שלנו ירדה במעט ברבע השלישי, אבל שמרנו עליה ושיחקנו חזק יותר בהגנה ועשינו את כל הדברים – להיות פיזיים, לרוץ בשני צידי המגרש ולשחק חזק. הקבוצה עדיין לומדת לשחק ביחד והדרך של עודד טובה מאוד, במשחק אחד יש שחקן שקולע 20 ואז במשחק אחר יש מישהו אחר, זה שונה בכל ערב כך שלכולם יש את ההזדמנות וזה מרגיש טוב. זה לא ששחקן אחד קולע 20 בכל משחק ועבורי באופן אישי אני מתרגל להכיר את השחקנים, ועם מי אני משחק על הפרקט, ואיך משחקים בהגנה ובהתקפה".

על מי המאמן שהכי עזר לו להיכנס לעניינים: "אני חושב שכולם כל המאמנים נתנו לי טיפים, 'לסדר פה את הזווית של החסימה וכשמשחקים את הסוג הזה של ההגנה תעשה את זה...', זה הכל בפרטים והם מראים לנו את הפרטים של איך צריך לשחק ואיך צריך לשמור, אז צריך לעשות את ההתאמות האלו ויהיה טוב".