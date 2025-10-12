יום שני, 13.10.2025 שעה 00:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

המחווה המרגשת של מכבי תל אביב לעומרי מירן

לבקשת משפחתו, שחקני הצהובים והמאמן עודד קטש חתמו על גופיה מיוחדת שהודפסה עבור עומרי עם המספר 10 מאחור. היא תחכה לו בחדר שמור בבית החולים

|
עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

היום (שני) צפוי יום מרגש במיוחד במדינת ישראל, עם שחרור החטופים משבי החמאס. אחד מהחטופים שיחזרו למשפחתם הוא עומרי מירן, אוהד מכבי תל אביב בכדורסל.

בסיום משחק פתיחת העונה בבאר שבע, לבקשת משפחתו של עומרי מירן, שחקני מכבי תל אביב ומאמנה עודד קטש חתמו על גופיה שהודפסה במיוחד עבור עומרי, לו כולנו מחכים שישוב משבי החמאס.

הגופיה נושאת את המספר 10, אותו לבש השחקן האהוב על עומרי, עודד קטש, והיא תחכה לו בחדר השמור לו בבית החולים, יחד עם חולצת מכבי הנושאת את שמו, צעיף מכבי ויתר חפציו.

הצהובים ניצחו הערב במסגרת המחזור הראשון של הליגה במשחק החוץ בב”ש עם 92:104 חלק, וזכו לקחת חלק במחווה החשובה לעומרי מירן.

