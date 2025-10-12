המחווה המרגשת של מכבי תל אביב לעומרי מירן

היום (שני) צפוי יום מרגש במיוחד במדינת ישראל, עם שחרור החטופים משבי החמאס. אחד מהחטופים שיחזרו למשפחתם הוא עומרי מירן, אוהד מכבי תל אביב בכדורסל.

בסיום משחק פתיחת העונה בבאר שבע, לבקשת משפחתו של עומרי מירן, שחקני מכבי תל אביב ומאמנה עודד קטש חתמו על גופיה שהודפסה במיוחד עבור עומרי, לו כולנו מחכים שישוב משבי החמאס.

הגופיה נושאת את המספר 10, אותו לבש השחקן האהוב על עומרי, עודד קטש, והיא תחכה לו בחדר השמור לו בבית החולים, יחד עם חולצת מכבי הנושאת את שמו, צעיף מכבי ויתר חפציו.

הצהובים ניצחו הערב במסגרת המחזור הראשון של הליגה במשחק החוץ בב”ש עם 92:104 חלק, וזכו לקחת חלק במחווה החשובה לעומרי מירן.