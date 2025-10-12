מכבי ת"א מציגה: רחוקה מהשיא ועדיין מושלמת

המחזור השמיני בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשחקנים בשנתון 2011 (וכאלה המשולבים משנתון 2012), הניב לו תוצאות כמצופה. המוליכה, מכבי תל אביב, לא התקשתה מול הפועל ירושלים, ורשמה ניצחון שמיני ברציפות(!). ניצחו עוד, במסגרת המחזור, מכבי פתח תקווה, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל חדרה, מכבי נתניה והפועל כפר סבא.

מכבי תל אביב – הפועל ירושלים 0:5

רשמו בפנקס את שמו של דניאל פרץ, שמככב בליגת נערים ג' – על, מאז עלה אליה העונה. הפעם עם שלושער, כשבארבעת משחקיו האחרונים הבקיע רביעייה(!), צמד ועוד שני שערים שהיו חלק מניצחונות. עמית מירלי השלים עם צמד אישי. בעשור האחרון, מכבי תל אביב הצליחה להחזיק שמונה ניצחונות רצופים, לכל הפחות, מתחילת העונה, ארבע פעמים, כולל העונה. השיא בעשור הזה? 20 משחקים רצופים ללא הפסד(!) ב-21 משחקים, בעונת 2022/23.

מכבי פתח תקווה – הפועל ראשון לציון 0:2

מכבי פתח תקווה נשארת כקבוצה שספגה העונה הכי מעט שערי ליגה (שלושה בלבד). מעבר לכך, אחת משתי קבוצות שטרם הפסידו העונה, יחד עם מכבי תל אביב, המוליכה. שחקניו של ירין תלמיד היו עדיפים על החבר'ה של אסף אסולין ורשמו ניצחון ליגה שישי העונה, בזכות שערים של עילאי בכר ואלעד גבייהו. בכר הגיע למועדון מהפועל תל אביב וגבייהו גדל במחלקת הנוער של כרמיאל.

אלעד גבייהו וליאם טגבה (צילום נזיה סולטאן)

בית"ר ירושלים – הפועל קריית שמונה 0:2

שחקניו של משה מור עם ניצחון ליגה חמישי העונה. פתיחה טובה מאוד בעבור הקבוצה מבירת הנגב, שאוספת 16 נקודות ומתבססת בחלקו העליון של הטבלה. קריית שמונה עם פתיחה רעה מאוד כשטרם ניצחה העונה ולרשותה רק שתי נקודות. מיכאל מזרחי וליאל משה קבעו את תוצאת הסיום.

בית"ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי חיפה – הפועל תל אביב 2:3

הירוקים של תמיר פרידמן גברו על הפועל תל אביב ב-10 שחקנים, בזכות צמד שערים של כרם סרחאן, נבו בירגר הוסיף. דניאל שאול וליאם לוי צימקו מן העבר השני. יש לציין כי מי שראה אדום במדי מכבי חיפה הוא מי שהבקיע את הצמד, כרם סרחאן, הרי שקיבל צמד צהובים בתוך 11 דקות משחק, מה שהוביל את אור בן עמי לשלוף לעברו האדום. ניצחון חמישי למכבי חיפה, הפסד חמישי להפועל תל אביב.

שחקני מכבי חיפה הקדישו את הניצחון לזכרו של סגן רון אריאלי, שנפל בחודש האחרון בקרב בדרום רצועת עזה והיה אוהד מסור של המועדון (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – מ.כ נווה יוסף 0:1

שער בודד של יהב בוכריס, שהגיע ממחלקת הנוער של עירוני נשר, הכריע ההתמודדות. מדובר בשערו השלישי העונה, כשגם ב-0:1 על הפועל כפר סבא, הכריע, זאת מלפני מספר שבועות. חדרה מחברת ניצחון שלישי העונה, בעוד נווה יוסף יוצאת מההתמודדות עם הפסד חמישי העונה. את מרבית שעריה, עד כה, ספגה נווה יוסף במשחקי החוץ שלה.

מ.ס אשדוד – הפועל פתח תקווה 2:2

חלוקת נקודות בסינתטיקו בעיר הנמל. יאמן רייאן השווה התוצאה רגע לפני שנכנסים לרכב וחוזרים הביתה. אשדוד יוצאת מההתמודדות הזו באכזבה, הרי שהוליכה פעמיים בזכות צמד שערים של אושר אבוטבול, הקפטן. ליאם דמארי השווה לראשונה לפתח תקווה. הפועל פתח תקווה טרם הפסידה העונה בחוץ.

הפועל רעננה – הפועל באר שבע 1:1

חלוקת נקודות. עם פתיחת ההתמודדות, באר שבע עלתה ליתרון משער של ראובן טורקלטאוב, שנמצא במועדון מזה שבע עונות רצופות, שער שנפל בדקה השישית. לחניכיו של אורן פחימה רק ניצחון אחד העונה עד כה, כשטרם ניצחה היא במשחקי החוץ שלה. להפועל רעננה השווה התוצאה יותם סמואל, שהבקיע בדקה ה-78, רגע לפני שריקת הסיום.

מכבי נתניה – בני סכנין 1:2

היהלומים של בן לוי שומרים על מקומם – המקום השלישי בטבלת ליגת נערים ג' – על. מדובר בניצחון שישי העונה של היהלומים הצעירים, הפעם – בזכות צמד שערים של דביר בן שלוש, כולל אחד מהנקודה הלבנה, לעבר השער של ג'ורג' דאמוני. דביר עם 11 שערים מפתיחת העונה. נתניה ומכבי תל אביב מושלמות במשחקי הבית שלהן, סכנין נשארת מתחת לקו האדום עם שלוש נקודות בלבד. לסכנין צימק התוצאה מוחמד זערורה בדקות הסיום.

מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל כפר סבא – בני יהודה ת"א 2:3

ניצחון שלישי העונה לירוקים מהשרון, כאשר כל שלוש הניצחונות של הקבוצה – היו בבית. נוכח התוצאה, שתי הקבוצות חולקות את המקום השביעי עם 11 נקודות. רון לוינסון נהנה מצמד שערים, עידו דוד השלים החגיגה. לכתומים משכונת התקווה צימקו התוצאה (בדקות הסיום) אורן אביוב ויונתן איליאיץ, הקפטן. בני יהודה עם ארבעה הפסדים בחוץ, לצד ניצחון ותוצאת תיקו אחת.