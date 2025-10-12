יום שני, 13.10.2025 שעה 01:05
יפוצה ב-3 משכורות: הסדר הפיצוי לדראפיץ' סוכם

המאמן פוטר רשמית מבני ריינה אחרי שסגר הכל מול הבעלים סעיד בסול, האדיה יעמוד על הקווים של הקבוצה מהמגזר כבר במחזור הקרוב בשבת מול הפועל חיפה

סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)
סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

עכשיו זה סופי ומוחלט. סלובודאן דרפיץ' פוטר באופן רשמי ועוזב את מכבי בני ריינה אחרי שהגיע להסדר פיצוי עם הבעלים סעיד בסול. השניים נפגשו וסגרו את נושא הפיצוי על 3 משכורות.

במידה ודראפיץ' יעבוד בתקופה הזאת, הצדדים יתקזזו ביניהם. מי שהיום (שני) כבר יעביר את האימון יהיה המאמן החדש אדהם האדיה, שסיים היום רשמית את הפרק שלו במכבי כפר קאסם מהליגה הלאומית. 

אדהם האדיה יעמוד על הקווים כבר במשחק המסקרן מול הפועל חיפה במחזור הקרוב בשבת, בתקווה לנצח עם הקבוצה מהמגזר ולצאת מהמאזן של נקודה אחת בלבד מתוך 18 אפשריות.

כזכור, על כך שדראפיץ’ צפוי לסיים את תפקידו בריינה פורסם לראשונה ב-ONE, וזאת לאחר שנכנע יחד עם חניכיו 2:0 למ.ס אשדוד בחוץ בתחילת חודש אוקטובר הנוכחי.

