דגו: הקריאות? יודע מה זה לחץ, מבין את הקהל

לאחר ההפסד להפועל עכו במחזור שעבר, בני יהודה רשמה אמש (ראשון) הפסד שני ברציפות, כשנוצחה 1:0 בביתה על ידי מכבי יפו, שהתאוששה מההפסד המשפיל 6:1 למכבי פתח תקווה.

בסיום המשחק, הודיעה בני יהודה על כך שארבעה אוהדים נעצרו על ידי משטרת ישראל בשל השלכת חפצים אל כר הדשא. "מועדון הכדורגל בני יהודה ת"א מבקש להדגיש כי הוא רואה במעשים אלה חומרה רבה, מתנער מהם לחלוטין ואינו מקבל כל התנהגות מסוג זה מצד קהל אוהדיו או כל גורם אחר. המועדון פועל וימשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על-מנת למנוע מקרים מהסוג הזה, לרבות אכיפה פנימית, שלילת מנויים והידוק שיתוף הפעולה עם רשויות האכיפה", נמסר מהמועדון.

ובכלל, לא היה שקט: שחקני ואנשי יפו חיכו מספר דקות עד התערבות כוחות השיטור כדי שייצאו לרכבם, כשמנגד, מספר אוהדי בני יהודה הזועמים חיכו מחוץ ליציאת השחקנים והשליכו ביצים.

דגו: "אני מבין את הקהל"

"חשבתי שנבוא אחרת, במיוחד אחרי ההפסד בשבוע שעבר. קיבלנו אפשר להגיד ‘יריבה בהזמנה’ כי הם באו אחרי הפסד קשה, אבל אמרתי לשחקנים לפני המשחק שהם יבואו אחרת וילחמו. ידענו הכול ואכזבנו, אבל אין מה לעשות כי צריך להרים את הראש כמה שיותר מהר ולחזור למסלול הניצחונות, מה שאנחנו לא עושים במשחקים האחרונים. נמשיך הלאה", סיכם המאמן המאוכזב מסאי דגו.

"לגבי הקריאות אני באמת מבין את הקהל. זה קהל שהוא לא לליגה הזאת ובמשך חמש שנים הם רוצים כל שנה לעלות וזה לא קורה. אני מבין את התסכול, אנחנו אחרי הפסד שני וזה משהו שאסור שיקרה לנו במיוחד בליגה הלאומית. אבל זה קורה, נצטרך להמשיך לעבוד קשה ואין מישהו שמאמין יותר ממני.

“עברתי מועדונים ואני יודע מה זה לחץ. אני מאמין בעצמי ובקבוצה, צריך לעשות בליגה הזאת איזשהו רצף. אני בטוח שהפער הוא לא כזה גדול, זה לא איזה 10-12 נקודות. יש עוד שלושה ימים את גמר גביע הטוטו וחשוב שנבוא אליו מוכנים ונזכה בתואר הזה. לאחר מכן נבוא למכבי פ"ת שזה משחק סופר קשה.

מסאי דגו מאוכזב (שחר גרוס)

"אני חושב שמשחק ההתקפה שלנו תקוע ולא סתם כבשנו שבעה שערים בלבד עד היום. בשני המשחקים האחרונים לא כבשנו. קבוצות באות אלינו קצת שונה: מאוד קומפקטיות. אתה צריך להביא יכולת אישית ודברים מהבית וכשאתה לא עושה את זה אתה לא כובש. יש פה קבוצה איכותית ואני מאמין שיהיה בסדר".

הביקורת של הקהל על פרנץ פיירו: "בסוף, בכל משחק שאנחנו לא מנצחים מאשימים רק את פיירו. כשאנחנו מנצחים אז כולם ביחד. אני חושב שגם אם אנחנו מפסידים, אז כל הקבוצה ביחד. ברור שאני מצפה מפרנץ לתת הרבה שערים: הוא נתן עד עכשיו שני שערים והוא חייב לתת יותר, אבל זה לא רק הוא. יש עוד הרבה שחקנים אחרים שאנחנו מצפים מהם ליותר. אני מאמין בכולם ומאמין שיהיה טוב".

פרנץ פיירו (ראובן שוורץ)

מנגד, איציק ברוך רשם ניצחון בכורה בקדנציה המחודשת ביפו: "דיברנו על זה שאנחנו רוצים להיראות אחרת, אפילו נתנו כדוגמה את המשחק של הנבחרת. זה לא היה נעים להיראות כמו מול מכבי פ"ת, אני מקווה שהרווחנו את הקבוצה מחדש.

“הקבוצה הזאת נבנתה כדי לרוץ גבוה. בפועל התוצאות היו רעות, שינו מאמן ועוד דברים. ועדיין השחקנים מתוסכלים כי הם באמת שחקנים איכותיים שרוצים להצליח ולהיראות יותר טוב. הביטחון ירד ואז באו תבוסות והיום החזרנו את הכבוד".

איציק ברוך (שחר גרוס)

על גיל יצחק, שלא תורגל אמש בהרכב ולבסוף פתח: "שמו של גיל יצחק הולך לפניו בליגה הלאומית, מי אני בכלל? היינו צריכים לזעזע אותו ואתמול הוא לא תורגל בהרכב. הוא לקח את זה מאוד קשה וראיתי כמה חשוב לו המשחק הזה ספציפית בטח ובטח שזו בני יהודה בשכונת התקווה שם הוא גדל. הוא החזיר לקבוצה בלחימה וראיתי ב-GPS שהוא רץ 12.5 קילומטרים. זה אומר הכל".

ההמשך: "על מה אני אחשוב עכשיו? אין לי על מה, רק על עפולה ועל בת הזוג שלי. אם לא נמשיך את היכולת ואת הרצון והמוטיבציה בדמות תוצאה טובה עם עפולה, אז לא עשינו היום כלום".