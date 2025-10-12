יום שני, 13.10.2025 שעה 00:59
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

נבחרת ישראל זוכה לאבטחה כבדה באיטליה

בעקבות ההפגנות והאווירה בארץ המגף, הנבחרת מאובטחת בצורה כבדה יותר מבנורבגיה. לאחרונה אמר ראש העיר המארחת: "היה עדיף לקיים את המשחק ללא קהל"

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

התבוסה לנורבגיה כבר נמצאת מאחורי נבחרת ישראל שנחתה אתמול (ראשון) באיטליה לקראת המשחק מול האזורי, שיתקיים מחר בשעה 21:45.

למרות שכבר אצל הנורבגים הייתה אבטחה צמודה, באיטליה הנבחרת הישראלית זוכה לאבטחה כבדה אפילו יותר בגלל האווירה במדינה שבה יש מחאות רבות כנגד ישראל בתקופה האחרונה.

בנוסף, ראש עיריית אודינה, אלברטו פליצ’ה דה טוני, כבר טען כי “היה עדיף לקיים את המשחק ללא קהל, כדי לא לשפוך שמן למדורה”.

על כך הוסיף: “נקלענו לסיטואציה שכפתה עלינו מציאות דרמטית ופרדוקסלית שבה יהיו יותר אנשים מחוץ לאצטדיון מאשר בתוכו”. על פי הדיווחים באיטליה, כ-10,000 אנשים צפויים להפגין מחוץ לאצטדיון.

בגלל כל אלו, ישראל כאמור זוכה לאבטחה כבדה מאוד. הנבחרת תפגוש את איטליה כששלוש נקודות מפרידות ביניהן במאבק על המקום השני, ותנסה להתעלם מרעשי הרקע ולחולל סנסציה על המגרש.

