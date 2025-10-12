נבחרת ישראל זוכה לאבטחה כבדה באיטליה

התבוסה לנורבגיה כבר נמצאת מאחורי נבחרת ישראל שנחתה אתמול (ראשון) באיטליה לקראת המשחק מול האזורי, שיתקיים מחר בשעה 21:45.

למרות שכבר אצל הנורבגים הייתה אבטחה צמודה, באיטליה הנבחרת הישראלית זוכה לאבטחה כבדה אפילו יותר בגלל האווירה במדינה שבה יש מחאות רבות כנגד ישראל בתקופה האחרונה.

בנוסף, ראש עיריית אודינה, אלברטו פליצ’ה דה טוני, כבר טען כי “היה עדיף לקיים את המשחק ללא קהל, כדי לא לשפוך שמן למדורה”.

על כך הוסיף: “נקלענו לסיטואציה שכפתה עלינו מציאות דרמטית ופרדוקסלית שבה יהיו יותר אנשים מחוץ לאצטדיון מאשר בתוכו”. על פי הדיווחים באיטליה, כ-10,000 אנשים צפויים להפגין מחוץ לאצטדיון.

בגלל כל אלו, ישראל כאמור זוכה לאבטחה כבדה מאוד. הנבחרת תפגוש את איטליה כששלוש נקודות מפרידות ביניהן במאבק על המקום השני, ותנסה להתעלם מרעשי הרקע ולחולל סנסציה על המגרש.