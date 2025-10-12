"מספר 6 הבא של ספרד": ההכרזה של ארבלואה

ריאל מדריד ידועה כמו עוד קבוצות גדולות ברמתה, כמועדון שיודע לגדל ולייצא שחקנים, כמו גונסאלו גרסיה, ניקו פאס, ראול אסנסיו ואחרים. לאחרונה, אלברו ארבלואה, מאמן בהווה ושחקן בעבר של הלבנים, הכריז במסיבת עיתונאים, כי הוא מחזיק ביהלום הבא שייצא מהאקדמיה של הבלאנקוס. מדובר בחורחה ססטרו, ילד בן 19, שמשחק בעמדה מספר 6 בריאל מדריד קסטיליה, קבוצת המילואים של המועדון.

המאמן הספרדי הגיע למסיבת העיתונאים האחרונה שלו והצהיר: “זוהי קסטיליה של מנואל אנחל ופלאסיוס. אך גם של ססטרו, שלדעתי הוא הקשר הגדול הבא של ספרד”. כבר חודשים שמדברים על הקשר הצעיר במשרדי האקדמיה של הלבנים וגם שם יודעים כי הוא הקשר הגדול הבא שלהם, ושהוא הולך בדרכם של הגדולים שיצאו מהאקדמיה המפוארת.

עד לא מזמן ססטרו שיחק בנוער של הבלאנקוס, שם צפה בו ארבלואה כבר תקופה, כשהוא הצליח להדהים את מאמן קסטיליה שלא היסס וקידם אותו אל קבוצת המילואים, שלב אחד לפני הקבוצה הבוגרת של צ’אבי אלונסו, שלפי ‘מארקה’ נראה כי גם משם הוא אינו רחוק.

חורחה ססטרו באימון (IMAGO)

ליהלום הצעיר לא לקח הרבה זמן לשכנע כי מאמנו בחר נכון, לאחר שלושה חודשים בלבד, ססטרו נחשב לשחקן שאין להוציאו מההרכב הפותח של ארבלואה. הוא לא רק שחקן קבוע ב-11 הפותחים בקסטיליה, אלא גם כוח דומיננטי. האם זה הוא השחקן שיירש את התפקיד בו הצליחו כל הגדולים?