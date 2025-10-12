יום ראשון, 12.10.2025 שעה 22:18
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"מרוצה מהגישה, ההגרלה לא הייתה קלה איתנו"

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, אמר לאחר הניצחון על הפועל ב"ש: "הערב הכדורסל מתגמד". סנטוס: "הזדמנות להראות מה אנחנו יכולים לעשות" וגם: בן שרף

|
עודד קטש (מרטין גוטדאמק)
עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון הגדול על הפועל תל אביב בדרבי הישראלי הראשון אי פעם שנערך ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה בליגת העל ברגל ימין עם ניצחון 92:104 על הפועל באר שבע, במטרה הפעם, אם הליגה לא תיעצר, ללכת כל הדרך אל התואר.

מאמן הקבוצה, עודד קטש, אמר בסיום: “היו לנו הרבה דקות טובות. אני חושב שהיו להם שתי ריצות שהיינו פחות אגרסיביים. ידענו שהם יהיו אגרסיביים, אבל אני מרוצה מהגישה של השחקנים למשחק. זה תהליך טבעי שהשחקנים החדשים לאט לאט מרגישים יותר נוח. אני חושב שג’ון דיברתולמאו היה אדיר כשעלה מהספסל. אמנם לא יצא לו לשחק מול הפועל תל אביב בשבוע שעבר, אבל אני חושב שמבחינתי הוא גילה מנהיגות היום בדרך שבה הוא שיחק”.

על השבוע הכפול הקרוב: “זה רק ילך ויתגבר. ההגרלה לא הייתה קלה איתנו, אבל זה האתגר שלנו. אני חושב שבערב הזה הכדורסל מתגמד, יש התרגשות אדירה, אני כבר שלושה ימים מול הטלוויזיה בצמרמורות, אני מקווה שהכל יעבור חלק. זה יום גדול. 

“כבר שנתיים, מהשבעה באוקטובר, אנחנו לא באמת יכולים להתנתק. התמכרתי לחדשות. אני חושב שאולי, עכשיו, אפשר לחזור לנורמליות. לפני יומיים חגגתי יום הולדת, זכיתי שזה התאריך שהמלחמה הסתיימה, אז לפחות משהו טוב קרה ביום הולדת”.

מכבי תל אביב חוגגת עם מרסיו סנטוס (מרטין גוטדאמק)מכבי תל אביב חוגגת עם מרסיו סנטוס (מרטין גוטדאמק)

גם מרסיו סנטוס דיבר בסיום: “אני מרגיש נהדר, זאת הזדמנות להראות מה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה. אני חושב שהמפתח זה להמשיך להשתפר ויש לנו הרבה זמן לאורך העונה”.

על ההשתלבות שלו בקבוצה: “אני כאן כבר חודשיים, אני עדיין לומד. בעונה הקודמת שיחקתי כדורסל שונה לחלוטין, אז העונה אני צריך להבין הכל מחדש איך החבורה משחקת”.

על השבוע הקרוב: “עבדנו קשה מאוד בימים האחרונים, ואנחנו באים לנצח. יש לנו מנטליות מנצחת, אז בסופו של דבר אנחנו באים לנצח”.

על בן שרף: “הוא בחור נהדר. אני אוהב אותו מאוד. הוא משחק קשוח על הפרקט. הוא יכול להשתלב בצורה טובה ב-NBA”.

