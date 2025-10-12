יום ראשון, 12.10.2025 שעה 22:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

אלון סיכם: המשחק הזה היה שיעור טוב עבורנו

ליגת ווינר סל יצאה לדרכה ומאמן הפועל ירושלים דיבר אחרי ה-65:79 בבית על נס ציונה: "הגנתית היינו טובים רוב המשחק". שרף: "הגנתית נתנו הכל"

|
יונתן אלון (אורן בן חקון)
יונתן אלון (אורן בן חקון)

ליגת ווינר סל יצאה היום (ראשון) לדרך עם יום עמוס ומלא במשחקים והפועל ירושלים פתחה את הזירה המקומית בליגה ביד ימין עם 65:79 בבית על נס ציונה של עמית שרף.

יונתן אלון אמר בסיום: "התחלנו קצת לאט את המשחק, אבל ברגע שהבנו שאנחנו לוחצים על הכדור והבנו שלחץ טוב על הכדור עוזר לנו, אז כבר נכנסנו לעניין. הגנתית היינו טובים רוב המשחק, התקפית הם גרמו לנו לחשוב לפעמים ואנחנו קצת התבלבלנו עם כל מיני מהלכים לא חכמים, אבל אני שמח על העובדה שככה נגמר. אגיד לכם מה שאמרתי לשחקנים בסוף המשחק – זה שיעור טוב, שלא משנה נגד מי היריבה שאנחנו משחקים מולה. כשאנחנו לוקחים אחריות ומשחקים כמו שאנחנו צריכים ומגיעים למצבים שלנו גם שם לא משנה מי היריבה הכל תלוי בנו, והיו לנו גם דקות כאלה וגם כאלה. נמרוד לוי הוא השינוי שעשינו".

עמית שרף סיפר: "אני חושב שמבחינה הגנתית וקשיחות ומה שאתה מצפה מקבוצה נתנו את זה 40 דקות. בדקות שלא איבדנו כדורים ושלטנו בקצב של המשחק גם היינו במשחק, והיינו צריכים לעשות את זה יותר. כשאתה אנדרדוג אתה חייב לא לאבד כדורים, לצמצם זריקות קשות שאתה לוקח כדי שהקבוצה היריבה לא תפתח מומנטום, אבל נתנו להם את זה ברבע השלישי ובאמצע הרביעי. וזה לצערי הכריע את המשחק”.

"יצאנו מגביע ווינר עם 3 פציעות מאוד מהירות שהשפיעו עלינו, אנחנו עם רוטציה מאוד קצרה ואנחנו קודם כל נסדר את הסגל. גם היום היינו עם 4 זרים וגם בלי לוטן, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אנחנו צריכים להכניס שני זרים שיתחברו ויבינו דברים, מבחינה התקפית. מבחינה הגנתית נתנו הכל, אם נבוא ככה ננצח הרבה משחקים. יש קבוצה שיכולה להיות מצוינת השנה, יש הנהלה תומכת שנותנת את מה שצריך והאחריות שלי ושל הצוות היא לחבר אותם מבחינת להבין מי משחק ככה או אחרת והכרת התכונות. זה התפקיד שלי, ואני מקווה שאעשה אותו כמו שצריך. המטרה של המועדון היא להגיע למקום שמוביל לאירופה, אבל בסיטואציה שנוצרה אני חושב רק על המשחק הבא. אסיים בזה שהכל יסתיים מחר ונוכל לנשום כמו שצריך".

