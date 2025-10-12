הולנד הביסה 0:4 את פינלנד, משחק גדול לדפאיי

משחקי מוקדמות המונדיאל באירופה המשיכו הערב, כשקיבלנו שלושה משחקים בשעה 19:00. במוקד, הולנד הביסה בביתה 0:4 את פינלנד. בשאר ההתמודדויות סקוטלנד ניצחה 1:2 את בלארוס ואיי פארו גברה 1:2 דרמטי על צ’כיה.

הולנד – פינלנד 0:4

החבורה של רואנלד קומאן הגיעה במצב רוח טוב אחרי שהביסה ביום חמישי האחרון את מלטה 0:4 בחוץ, והיום, בביתה היא לא עצרה כשעשתה דבר דומה לפינים. ממפיס דפאיי הפך למלך הבישולים של ההולנדים עם שניים שנתן לדונייל מאלן ו-וירג’יל ואן דייק, כשהחלוץ הוסיף שער משלו כבר במחצית הראשונה. קודי גאקפו קינח בדקה ה-84.

סקוטלנד – בלארוס 1:2

הנבחרת בהובלת סטיב קלארק הגיעה במקום השני בבית ג’, כשהיא ידעה שניצחון היום יחזיר אותה לפסגה, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. צ’ה אדאמס כבש את ראשון עבור המארחת בדקה ה-15 של ההתמודדות. סקוט מקטומיניי הכפיל בדקה ה-84, וגלב קוצ’קו רק צימק בתוספת הזמן.

איי פארו – צ’כיה 1:2

המארחת הצנועה אירחה בביתה את הצ’כים, וביצעה תוצאה גדולה מבחינתה כשהצליחה לגבור עליהם באופן דרמטי. הנוס סורסן העלה אותה ליתרון בדקה ה-67, אך אדם קאראבק איזן 11 דקות מאוחר יותר. איי פארו לא אמרה נואש, ומרטין אגנרסון הכריע עבורה תשע דקות לסיום הזמן החוקי.