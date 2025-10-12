יום ראשון, 12.10.2025 שעה 22:05
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
102-74סקוטלנד1
70-93דנמרק2
37-63יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
104-85פולין2
1013-87פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
89-117קפריסין3
76-105רומניה4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

הולנד הביסה 0:4 את פינלנד, משחק גדול לדפאיי

האורנג' נראו מצוין בביתם, כשהחלוץ הוביל אותם עם שער ושני בישולים שהעלו אותו לראש טבלת המבשלים בכל הזמנים עבורם. גם ואן דייק, מאלן וגקפו כבשו

|
שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל באירופה המשיכו הערב, כשקיבלנו שלושה משחקים בשעה 19:00. במוקד, הולנד הביסה בביתה 0:4 את פינלנד. בשאר ההתמודדויות סקוטלנד ניצחה 1:2 את בלארוס ואיי פארו גברה 1:2 דרמטי על צ’כיה.

הולנד – פינלנד 0:4

החבורה של רואנלד קומאן הגיעה במצב רוח טוב אחרי שהביסה ביום חמישי האחרון את מלטה 0:4 בחוץ, והיום, בביתה היא לא עצרה כשעשתה דבר דומה לפינים. ממפיס דפאיי הפך למלך הבישולים של ההולנדים עם שניים שנתן לדונייל מאלן ו-וירג’יל ואן דייק, כשהחלוץ הוסיף שער משלו כבר במחצית הראשונה. קודי גאקפו קינח בדקה ה-84.

סקוטלנד – בלארוס 1:2

הנבחרת בהובלת סטיב קלארק הגיעה במקום השני בבית ג’, כשהיא ידעה שניצחון היום יחזיר אותה לפסגה, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. צ’ה אדאמס כבש את ראשון עבור המארחת בדקה ה-15 של ההתמודדות. סקוט מקטומיניי הכפיל בדקה ה-84, וגלב קוצ’קו רק צימק בתוספת הזמן.

איי פארו – צ’כיה 1:2

המארחת הצנועה אירחה בביתה את הצ’כים, וביצעה תוצאה גדולה מבחינתה כשהצליחה לגבור עליהם באופן דרמטי. הנוס סורסן העלה אותה ליתרון בדקה ה-67, אך אדם קאראבק איזן 11 דקות מאוחר יותר. איי פארו לא אמרה נואש, ומרטין אגנרסון הכריע עבורה תשע דקות לסיום הזמן החוקי.

