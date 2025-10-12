פורסמה הגרלת משחקי גביע המדינה לנערים

ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (ראשון) את לוחות משחקי סיבוב ב' בגביע המדינה לשנתוני הנערים. בכתבה זו נביא בפניכם את תוצאות ההגרלה בשנתוני נערים א' ונערים ב'. לוח המשחקים של שנתון נערים ג' מופיע באתר ההתאחדות לכדורגל, אך ייתכן שיעבור שינויים על מנת שיוצג בצורה ברורה יותר. המשחקים מיועדים לסופ"ש של ה-24/25 לאוקטובר, אך יהיו משחקים שייערכו גם במועדים אחרים, בהתאם לזמינות המגרשים ולתיאום בין הקבוצות.

מכבי חיפה והפועל הרצליה הם שני המועדונים היחידים, שיזכו לייצוג כפול בשנתון נערים א'. במוקד משחקי גביע המדינה של שנתון נערים ב' יעמוד הדרבי הנתנייתי, בית"ר טוברוק מארצית דרום תארח את מכבי נתניה מליגת העל.

להלן תוצאות הגרלות המשחקים:

נערים א'

הפועל הוד השרון - בית"ר נהריה "צו פיוס"

עירוני נשר - הפועל קרית אונו

הפועל עפולה - גדנע ת"א

הפועל פרדסייה "צו פיוס" - הפ' פתח תקוה

הפועל ב"ש - הפ' בני אעבלין

בית"ר עירוני קרית גת "צו פיוס" - הפועל רעננה

מכבי יפו - מכבי באר שבע 2 "צו פיוס"

מכבי עירוני אשדוד "צו פיוס" - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי חיפה שמעון - מכבי נווה שאנן "צו פיוס"

הפועל חיפה - הפועל הרצליה

מ.כ. גליל גולן "צו פיוס" - מ.ס.דימונה "צו פיוס"

הפועל כפר סבא - מכבי באר יעקב

מ.ס. קרית ים - הפועל לוד

מכבי נתניה יונתן - עירוני בית שמש "צו פיוס"

הפועל רמת השרון - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

בית"ר טוברוק - הפועל עכו

מכבי קרית גת "צו פיוס" - מ.ס. אשדוד/ז'ילבר "צו פיוס"

מכבי כפר יונה "צו פיוס" - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס" - מכבי ס. מעלות "צו פיוס"

הפועל בית שאן - הפ' ירושלים

הפועל מרמורק רחובות ח "צו פיוס" - עירוני מודיעין "צו פיוס"

הפועל ראשל"צ - מ.ס. איחוד דרום השרון

עירוני קרית שמונה - מכבי עין מאהל

מכבי חיפה קצף - מ.כ. הפועל גלבוע

הפועל הרצליה מערב - מכבי בת ים "צו פיוס"

מכבי יבנה "צו פיוס" - הפועל חדרה

גביע המדינה לנערים א' הוא של מכבי חיפה (שחר גרוס)



נערים ב'

בית"ר טוברוק - מכבי נתניה

מכבי פ"ת - בית"ר נהריה "צו פיוס"

|מכבי חיפה יהויכים - הפועל ריינה

מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - הפועל קרית אונו

מכבי יפו קביליו - בני אילת

מ.כ. חולון ירמיהו צפון - הפ' ירושלים

בית"ר ירושלים - הפועל חדרה

מ.כ. מזכרת בתיה "צו פיוס" - הפועל ת"א ישין

הפועל לב השרון - הפועל חיפה שלום

מ.ס. קרית טבעון - הפועל רעננה

הפועל נוף הגליל - בית"ר חיפה

הפועל לוד "צו פיוס" - הפועל טירת כרמל "צו פיוס"

הפועל בקה אל גרבייה - הפועל הוד השרון

מכבי עירוני אשדוד "צו פיוס" - מ.ס. רמלה "צו פיוס"

מכבי כפר סבא "צו פיוס" - סקציה נס ציונה

מכבי בני ריינה - הכח מכבי עמידר ר"ג

עירוני נשר - עירוני קרית שמונה

איחוד בני בקה - מ.כ. מכבי אשקלון

הפועל ניר רמת השרון "צו פיוס" - מ.כ. גליל גולן "צו פיוס"

הפועל חדרה מערב - מ.כ. כרמל חיפה "צו פיוס"

הפועל ר"ג - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

הפועל מרמורק רחובות "עופר" "צו פיוס" - הפ' ראשון לציון

מכבי ת"א אלי פוקס - בני אעבלין

מ.כ. שפרעם - הפ' בית שאן מסילות אבנר

מכבי הרצליה - מ.ס. איחוד דרום השרון "צו פיוס"

הפועל פ"ת - מ.ס. קרית ים

עירוני מודיעין "צו פיוס" - הפועל עפולה "צו פיוס"