הפועל ירושלים תפגוש את קריית ים בגביע בנוער

ההתאחדות לכדורגל פרסמה הערב (ראשון) את לוח משחקי סיבוב ב' בגביע המדינה לנוער. המועד המרכזי לקיום המשחקים הוא שבת ה-25 לאוקטובר, אך כמובן שתהיינה התמודדויות שתערכנה במועד אחר, בהתאם לזמינות מגרשים ותיאום בין הקבוצות.

הגרלת המשחקים מזמנת לנו כמה משחקים מרתקים בין קבוצות מדרג זהה ובין קבוצות שמשחקות בדרגים שונים. הפועל ירושלים, מוליכת לאומית דרום, תתארח אצל מ.ס קריית ים, שמדורגת בשלב זה במרכז טבלת לאומית צפון, אך למרות שמדובר בעולה חדשה, הקבוצה צירפה לשורותיה שחקנים רבים ברמה גבוהה לליגה והיא צפויה להשתלב בחלק העליון של הטבלה. בני סכנין, שירדה מליגת העל ומדורגת במרכז טבלת לאומית צפון, תארח את בני בענה, העולה החדשה לארצית צפון.

רשימת המשחקים המלאה

בני סכנין - הפועל בני בענה

מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - מכבי ב"ש "צו פיוס"

מ.ס הפועל לוד "צו פיוס" - מ.כ ירושלים "צו פיוס"

בית"ר נורדיה ירושלים "צו פיוס" - מכבי כפר סבא "צו פיוס"

מכבי צור שלום ק. ביאליק "צו פיוס" - הפועל הוד השרון

הפועל בקה אל גרבייה - מ.כ נוה יוסף

מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס" - מכבי יפו

מכבי קריית גת "צו פיוס" - הכח מכבי עמידר ר"ג "לופא" קדוש

בית"ר כפר סבא - מ.כ צעירי עילוט

מ.כ נהלל יזרעאל "צו פיוס" - הפועל עירוני כרמיאל "צו פיוס"

מכבי עמק חפר "צו פיוס" - בית"ר נהריה "צו פיוס"

הפועל ר"ג - מכבי ע.ק. אתא "צו פיוס"

שמשון ת"א - מ.כ שדרות "צו פיוס"

15. מכבי נוג'ידאת אחמד - הפ' מרמורק רחובות חיים

מכבי כפר יונה "צו פיוס" - מכבי יבנה שמעון "צו פיוס"

הפועל א.א. פאחם - הפועל עפולה

מ.ס רמלה עובד גרא "צו פיוס" - מנצחת במשחק 31

עירוני טבריה "צו פיוס" - מ.כ.ע אריאל "צו פיוס"

מכבי שוהם - הפועל עליה כפ״ס

הפועל' מחנה יהודה "צו פיוס" - הפועל פרדסייה "צו פיוס"

22. מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס" - מ.ס שפרעם

מ.ס כפר קאסם - מ.ס צעירי כפר קנא

מ.כ כבביר - מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס"

מכבי קריית מלאכי עירוני "צו פיוס" - מנצחת במשחק 15

מ.ס דימונה צחי "צו פיוס" - הפ' נוף הגליל

מ.ס קריית ים "צו פיוס" - הפועל ירושלים

מכבי אחי נצרת - הפועל מגדל העמק "צו פיוס"

גדנע ת"א יהודה - מ.כ אור יהודה "צו פיוס"

מנצחת במשחק 22 - הפועל הרצליה עירוני

31. בית"ר ר"ג - הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס"

סקציה נס ציונה - הפועל כפר שלם