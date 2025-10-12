יום ראשון, 12.10.2025 שעה 20:01
כדורגל עולמי

הפיינליסימה בין ארגנטינה וספרד בדרך לקטאר

לאחר שאירחו את גמר המונדיאל, בדוחא רוצים לארח את המפגש הראשון בין מסי ללאמין ימאל. הקרב בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה נקבע לשבת ב-28/3

|
לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)
לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)

בעוד שנבחרת ארגנטינה כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל 2026, ספרד נראית נהדר ומחזיקה במאזן מושלם בשלב המוקדמות האירופאי של הטורניר הגדול. הדו-קרב המיוחל בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה, ארגנטינה וספרד, מתחיל לקבל צורה. נקבע תאריך למשחק שהיה אמור להיערך מזמן, שבת, 28/3/2026.

התאריך המתוכנן הוא בחודש מרץ, ממש באמצע חלון המשחקים הבינלאומי של פלייאוף גביע העולם. פיפ”א רוצה שלמשחק זה יהיה עדיפות מוחלטת, ולכן לא תתקיים פעילות בינלאומית נוספת באותו יום. לפיכך, המשחק בין ספרד לארגנטינה שאמור להיות המפגש הראשון בין ליאו מסי לבין לאמין ימאל, נקבע לשבת, 28 במרץ, במקביל למשחקי הפלייאוף האירופי והבין-יבשתי.

מקום המשחק טרם נקבע באופן סופי. הועלו מספר ספקולציות לגבי ערים אפשריות, ממיאמי ועד ריאד, אך האפשרות המובילה ביותר כרגע היא דוחא, כאשר אצטדיון לוסייל הוא המקום המיועד. הסיבות לכך הן: המרחק בין שתי המדינות, האקלים הנוח, ובין היתר העובדה שבירת קטאר היא מקום מגוריו העיקרי של נשיא פיפ”א, ג'אני אינפנטינו.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

אם תאושר הבחירה בלוסייל, האצטדיון שבו זכתה ארגנטינה בגביע העולם השלישי שלה, יהיה שוב זירה לאירוע גדול של האלביסלסטה. נבחרת ארגנטינה תנסה להגן שם על כתר הפיינליסימה שלה, אותו זכתה ב-1 ביוני 2022, לאחר שניצחה את איטליה 0:3 בוומבלי. עבור הספרדים, זה יהיה הניסיון הראשון להוסיף את התואר הזה לרשימת ההישגים שלה.

גג'אני אינפנטינו (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */