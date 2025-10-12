הפיינליסימה בין ארגנטינה וספרד בדרך לקטאר

בעוד שנבחרת ארגנטינה כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל 2026, ספרד נראית נהדר ומחזיקה במאזן מושלם בשלב המוקדמות האירופאי של הטורניר הגדול. הדו-קרב המיוחל בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה, ארגנטינה וספרד, מתחיל לקבל צורה. נקבע תאריך למשחק שהיה אמור להיערך מזמן, שבת, 28/3/2026.

התאריך המתוכנן הוא בחודש מרץ, ממש באמצע חלון המשחקים הבינלאומי של פלייאוף גביע העולם. פיפ”א רוצה שלמשחק זה יהיה עדיפות מוחלטת, ולכן לא תתקיים פעילות בינלאומית נוספת באותו יום. לפיכך, המשחק בין ספרד לארגנטינה שאמור להיות המפגש הראשון בין ליאו מסי לבין לאמין ימאל, נקבע לשבת, 28 במרץ, במקביל למשחקי הפלייאוף האירופי והבין-יבשתי.

מקום המשחק טרם נקבע באופן סופי. הועלו מספר ספקולציות לגבי ערים אפשריות, ממיאמי ועד ריאד, אך האפשרות המובילה ביותר כרגע היא דוחא, כאשר אצטדיון לוסייל הוא המקום המיועד. הסיבות לכך הן: המרחק בין שתי המדינות, האקלים הנוח, ובין היתר העובדה שבירת קטאר היא מקום מגוריו העיקרי של נשיא פיפ”א, ג'אני אינפנטינו.

ליאו מסי (IMAGO)

אם תאושר הבחירה בלוסייל, האצטדיון שבו זכתה ארגנטינה בגביע העולם השלישי שלה, יהיה שוב זירה לאירוע גדול של האלביסלסטה. נבחרת ארגנטינה תנסה להגן שם על כתר הפיינליסימה שלה, אותו זכתה ב-1 ביוני 2022, לאחר שניצחה את איטליה 0:3 בוומבלי. עבור הספרדים, זה יהיה הניסיון הראשון להוסיף את התואר הזה לרשימת ההישגים שלה.