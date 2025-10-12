יום ראשון, 12.10.2025 שעה 18:55
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

"ריאל יכולה לקנות את ניקו פאס מתי שתרצה"

נשיא קומו, מירוואן סווארסו, הודה שההישארות של כוכב הקבוצה לא תלויה בו: "יש לה כל זכות להחזיר אותו אליה. האם יעזוב? העתיד שלו תלוי רק בו"

|
ניקו פאס חוגג (IMAGO)
ניקו פאס חוגג (IMAGO)

כבר מעל שנה שניקו פאס מוביל את קומו להצלחות בסרייה א’. מי שהגיע ככישרון הגדול בעונה הקודמת לאסופת שחקנים ותיקים כדוגמת פפה ריינה וסרג’י רוברטו לעולה החדשה בניצוחו של ססק פברגאס, הצליח לקחת את המושכות, ולסיים עם שישה שערים ותשעה בישולים ב-35 משחקים, בדרך למקום העשירי בעונת הבכורה שלו ושל הקבוצה בליגה הבכירה באיטליה.

פאס בן ה-21 שהגיע מריאל מדריד, פתח גם את העונה הנוכחית בצורה מוצלחת עם שלושה שערים ושלושה בישולים בשישה משחקים, ועל רקע הדיווחים על כך שהבלאנקוס בונים עליו לעונה הבאה, נשיא קומו, מירוואן סווארסו, התראיין ל’ספורט איטליה’ בנוגע לכוכב הקבוצה.

“זו סיטואציה שהסכמנו עליה מההתחלה. ריאל מדריד רשאית להחתים אותו בחזרה מתי שרק תרצה. זה תלוי בניקו להחליט מה הוא רוצה לעשות בעתיד שלו. אנחנו שמחים מאוד שיש לנו אותו.

מירוואן סווארסו וניקו פאס (IMAGO)מירוואן סווארסו וניקו פאס (IMAGO)

“נשמח להקים עבורו בית בקומו. הוא החליט להישאר איתנו העונה, ואנחנו מתקדמים יום אחרי יום. האם הוא יחזור למדריד בעונה הבאה? יש לקבוצה כל זכות לעשות זאת. האם יישאר אצלנו? זה תלוי רק בו אם הוא מעוניין להישאר או שלא”.

הסטטסטיקה של פאס בליגה האיטלקית עד כה חוצה כל גבולות הגיון, כשמעבר לכך שהוא מעורב בשער למשחק (בעונה שעברה היה מעורב בשער כל 179 דקות), קבוצתו כבשה שבעה שערים עד כה בליגה, כשהוא היה מעורב בלא פחות משישה מהם. הקריירה שלו אמנם רק בתחילת הדרך, אבל היא נראית על המסלול הנכון להצלחה.

