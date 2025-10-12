יום ראשון, 12.10.2025 שעה 18:52
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן 4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
89-117קפריסין3
76-105רומניה4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

בן שמעון: לא ניתן לתרבות האשמות להיכנס אלינו

אחרי ה-5:0 מול נבחרת נורבגיה, החבורה בכחול לבן נחתה באיטליה לקראת המשחק בשלישי והמאמן אמר לשחקנים: "כולנו צריכים ללמוד ולקבל את הביקורת"

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אחרי ה-5:0 מול נורבגיה, נבחרת ישראל נחתה היום (ראשון) באיטליה שם תשחק בעוד יומיים (21:45) את משחקה הלפני אחרון בבית נגד איטליה החזקה. הנבחרת הגיעה ללא עידן נחמיאס שנשאר בנורבגיה לשם טיפולים ונגרע מהסגל למשחק ביום שלישי.

עוד קודם לכן באסיפת הנבחרת אמר רן בן שמעון לשחקנים: “לא ניתן לתרבות האשמות להיכנס לתוך הנבחרת. עד אתמול היינו בקו התקדמות מדהים, לא ניתן למשחק אחד חלש לעצור את תהליך הלמידה".

פרץ: "אזכור את ההצלות להולאנד"

המאמן המשיך בשיחה פתוחה ואמר: "כולנו צריכים ללמוד ולקבל את הביקורת, שלא הצלחנו להבין את גודל המשחק ואת המשמעות שעל כל טעות נגדם נענשים מיד. בנוסף, להבין שבאנו לא מספיק דרוכים והרגשנו שדברים יסתדרו לנו תוך כדי משחק”.

כמו כן, בן שמעון הוסיף: "כמו שקיבלנו מחמאות על הכינוס הקודם ולא עפנו על עצמנו ככה נקבל את הביקורת ולא ניתן לאף אחד להגדיר אותנו".

הוספת תגובה



