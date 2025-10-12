בן שמעון: לא ניתן לתרבות האשמות להיכנס אלינו

אחרי ה-5:0 מול נורבגיה, נבחרת ישראל נחתה היום (ראשון) באיטליה שם תשחק בעוד יומיים (21:45) את משחקה הלפני אחרון בבית נגד איטליה החזקה. הנבחרת הגיעה ללא עידן נחמיאס שנשאר בנורבגיה לשם טיפולים ונגרע מהסגל למשחק ביום שלישי.

עוד קודם לכן באסיפת הנבחרת אמר רן בן שמעון לשחקנים: “לא ניתן לתרבות האשמות להיכנס לתוך הנבחרת. עד אתמול היינו בקו התקדמות מדהים, לא ניתן למשחק אחד חלש לעצור את תהליך הלמידה".

פרץ: "אזכור את ההצלות להולאנד"

המאמן המשיך בשיחה פתוחה ואמר: "כולנו צריכים ללמוד ולקבל את הביקורת, שלא הצלחנו להבין את גודל המשחק ואת המשמעות שעל כל טעות נגדם נענשים מיד. בנוסף, להבין שבאנו לא מספיק דרוכים והרגשנו שדברים יסתדרו לנו תוך כדי משחק”.

כמו כן, בן שמעון הוסיף: "כמו שקיבלנו מחמאות על הכינוס הקודם ולא עפנו על עצמנו ככה נקבל את הביקורת ולא ניתן לאף אחד להגדיר אותנו".