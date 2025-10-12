יום ראשון, 12.10.2025 שעה 20:01
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

הוועד האולימפי הבינ"ל מגיב לחרם על ישראל

הארגון בתגובה ראשונה ל-ONE: "מודעים להצהרות בנוגע לאליפות העולם, פועלים להבין טוב יותר את המצב". בארגון ראו בחומרה את הצהרת היו"ר האינדונזי

|
ארטיום דולגופיאט (רועי כפיר)
ארטיום דולגופיאט (רועי כפיר)

האם הארגון שמאגד את הספורט האולימפי בעולם יתערב? הוועד האולימפי הבינלאומי בודק עם כל הצדדים המעורבים את פרשת הרחקת נבחרת התעמלות המכשירים של ישראל מאליפות העולם שתתקיים בעוד שבוע בג’קרטה, בעקבות החלטת ממשלת אינדונזיה שלא לאפשר למתעמלים הישראלים להיכנס לתחרות.

הוועד האולימפי הבינלאומי מסר ל-ONE בתגובה ראשונה ורשמית: “אנו מודעים להצהרות בנוגע להשתתפות נבחרת ישראל בהתעמלות באליפות העולם הקרובה בהתעמלות מכשירים שתתקיים באינדונזיה. אנו פועלים להבין טוב יותר את המצב עם כל הצדדים המעורבים”.

כזכור, דווקא אחרי שהיו שיחות בין איגוד ההתעמלות האינדונזי לישראלי והיה נדמה כי הנבחרת הישראלית תתחרה שם כמו כל שאר הנבחרות, בימים האחרונים ממשלת אינדונזיה החליטה במפתיע לבטל את הוויזות לישראלים, בהצהרה שפרסם שר המשפטים וההגירה, יוסריל יחזה מאהנדרה – החלטה שקיבלה גם את הגיבוי של איגוד ההתעמלות העולמי, באופן תמוה.

אחת מההצהרות שנבדקות היא של יו”ר הוועד האולימפי האינדונזי, ראג’ה ספטה אוקטוהארי. כפי שפורסם ב-ONE, ראש הנציגות האולימפית באינדונזיה הצהיר כי לכאורה היה מודע להחלטת הממשלה לבטל את הוויזות לישראלים ואף היה שותף לה (היינו מתואמים עם שר המשפטים, זכויות האדם וההגירה, והוא גם עבר איתי על ההצהרה שלו לתקשורת ושלח אותה אליי”). אם אכן עשה זאת, זה כמובן בניגוד לכללי הוועד האולימפי הבינלאומי.

גורמים שמעורים בנושא אישרו כי בוועד האולימפי הבינלאומי רואים בחומרה את התבטאויותיו של יו”ר הוועד האולימפי האינדונזי ואת ההתבטאויות הפוליטיות בנוגע להשתתפות הנבחרת הישראלית באליפות העולם ופועלים כדי לשנות ההחלטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */