4 לשרף, 9 לוולף, ברוקלין גברה על פיניקס בסין

משחקי ההכנה לקראת עונת 2025/26 ב-NBA ממשיכים לתפוס תאוצה, והיום (ראשון) ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף גברה 109:111 על פיניקס סאנס במשחק שנערך בסין. לאחר הניצחון הקליל על הפועל ירושלים וההפסד לסאנס לפני יומיים, הנטס חוזרים לנצח ולהתכונן לעונה.

כל העיניים הולכות לכיוון שני נציגנו בקבוצה, כאשר שניהם לא פתחו בחמישייה של ג’ורדי פרננדס. הרכז עלה מספסל וקיבל 22 דקות ממאמנו, בהם סיפק אמנם 4 נקודות בלבד, אך מסר 11 אסיסטים והוסיף 4 ריבאונדים, שהוכיחו כי הוא יכול לתרום במגוון רחב של אספקטים.

בנוגע לפורוורד, וולף שותף ל-12 דקות בהן קלע 9 נקודות, הוסיף 4 אסיסטים והוריד כדור חוזר אחד. הוא סיים עם ממד פלוס מינוס של 9+, השני בגובהו בקבוצה יחד עם מספר שחקנים נוספים, ויהיה מסקרן לבחון את השתלבותם של השניים כששריקת הפתיחה לעונה מתקרבת בצעדי ענק.

מנגד, מי שבלט אצל פיניקס הוא דווין בוקר. כוכב הקבוצה רשם 18 נקודות ב-26 דקות, במה שמהווה עבורו הסרת חלודה. שני הישראלים ימשיכו במסעם כאשר יפגשו את טורונטו למשחק הכנה נוסף ב-18.10.