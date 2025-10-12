יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:07
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

4 לשרף, 9 לוולף, ברוקלין גברה על פיניקס בסין

הרכז הישראלי הוסיף 11 אסיסטים ו-4 ריבאונדים בניצחון 109:111 על הסאנס, לאחר שנכנעה להם לפני יומיים. בוקר בלט עם 18 מנגד. המשחק הבא: טורונטו

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

משחקי ההכנה לקראת עונת 2025/26 ב-NBA ממשיכים לתפוס תאוצה, והיום (ראשון) ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף גברה 109:111 על פיניקס סאנס במשחק שנערך בסין. לאחר הניצחון הקליל על הפועל ירושלים וההפסד לסאנס לפני יומיים, הנטס חוזרים לנצח ולהתכונן לעונה.

כל העיניים הולכות לכיוון שני נציגנו בקבוצה, כאשר שניהם לא פתחו בחמישייה של ג’ורדי פרננדס. הרכז עלה מספסל וקיבל 22 דקות ממאמנו, בהם סיפק אמנם 4 נקודות בלבד, אך מסר 11 אסיסטים והוסיף 4 ריבאונדים, שהוכיחו כי הוא יכול לתרום במגוון רחב של אספקטים.

בנוגע לפורוורד, וולף שותף ל-12 דקות בהן קלע 9 נקודות, הוסיף 4 אסיסטים והוריד כדור חוזר אחד. הוא סיים עם ממד פלוס מינוס של 9+, השני בגובהו בקבוצה יחד עם מספר שחקנים נוספים, ויהיה מסקרן לבחון את השתלבותם של השניים כששריקת הפתיחה לעונה מתקרבת בצעדי ענק.

מנגד, מי שבלט אצל פיניקס הוא דווין בוקר. כוכב הקבוצה רשם 18 נקודות ב-26 דקות, במה שמהווה עבורו הסרת חלודה. שני הישראלים ימשיכו במסעם כאשר יפגשו את טורונטו למשחק הכנה נוסף ב-18.10.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */