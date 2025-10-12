יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

ספיר ברמן תנהל את הדרבי בין מכבי והפועל ת"א

השופטת קיבלה את השיבוץ כשדניאל בר נתן יישב ב-VAR. שניר לוי ישפוט במכבי חיפה מול נתניה, גרינפלד בבית"ר מול אשדוד וגל לייבוביץ' בב"ש מול ק"ש

|
ספיר ברמן (רדאד ג'בארה)
ספיר ברמן (רדאד ג'בארה)

אמנם אנחנו עדיין בפגרת נבחרות, אך כבר בסוף השבוע הקרוב תחזור ליגת העל למחזור השביעי של העונה שיתקיים בין ה-18 ל-20 באוקטובר, כשבמוקד הדרבי התל אביבי, ובאיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים למשחקים הקרובים.

מי שקיבלה את המשחק המרכזי בין מכבי והפועל תל אביב היא ספיר ברמן, שזכתה לשיבוץ היוקרתי במשחק שייערך ביום ראשון, 19.10, בשעה 20:30. בצוות ה-VAR למשחק שובצו דניאל בר נתן ועידן ירקוני.

במקביל, את המשחק בין מכבי חיפה למכבי נתניה (שבת ב-20:00) ינהל שניר לוי, בעוד שבמפגש בין בית”ר ירושלים למ.ס אשדוד (שני ב-20:00) אוראל גרינפלד יהיה השופט הראשי.

הפועל באר שבע תפגוש את עירוני קריית שמונה (שבת ב-19:30) ואת המשחק ינהל גל לייבוביץ’. בנוסף, יואב מזרחי ישפוט בבני סכנין מול עירוני טבריה (שבת ב-19:15), טל כרמלי בהפועל פ”ת מול הפועל ירושלים (שבת ב-19:15), ועידן לייבה בבני ריינה מול הפועל חיפה (שבת ב-19:30).

