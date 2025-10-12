קוסטה: הצגנו לדניאל פרץ את התמונה המלאה

המבורג הייתה אמורה להיות דלת הכניסה של דניאל פרץ בחזרה לעניינים אחרי שבבאיירן מינכן הוא בעיקר חימם את הספסל. אלא שאחרי שהושאל להמבורג, שוער נבחרת ישראל מצא את עצמו בסיטואציה דומה ובעצם עד לרגע זה הוא לא שיחק אפילו דקה אחת בקבוצתו החדשה.

לאחרונה דווח בגרמניה שבבאיירן בוחנים לבטל את ההשאלה של פרץ להמבורג בחלון ההעברות בינואר. בינתיים, המנהל המקצועי של המבורג, קלאוס קוסטה, התייחס לסוגיית השוערים במועדון: “יחד עם הצוות המקצועי, הצגנו לו (לפרץ) את התמונה המלאה, אך היה גם ברור לחלוטין שכבר יש לנו שוער על ברמה הגבוהה ביותר (דניאל הוייר פרננדס).

"לאחר העזיבה של מתאו ראב, רצינו סגל מהשורה הראשונה, כמו בכל שאר העמדות – ואם אפשר, אז גם בעמדת השוער. דניאל (פרץ) נתן לנו את ההזדמנות הזו. ועד הסוף ממש, הייתה תחרות צמודה מאוד בין השוערים. התוצאה, מבחינתו, אינה מספקת.

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

"האכזבה הגדולה שלו הייתה אנושית – וכל דבר אחר היה מפתיע אותי. אבל הוא שאב מזה כוח, נותן את כולו בכל יום מחדש, והרים שוב את הרמה של התחרות הזו. דניאל הוא בעל אופי יוצא מן הכלל. כשאני מעריך את ההעברות שלנו, אני נוטה לשכוח שגם דניאל פרץ היה פתרון חלומי ורכש על מבחינתנו, כי אנחנו יכולים לסמוך עליו במאה אחוז".

הדברים הללו הגיעו אחרי שהמנהל הספורטיבי של באיירן, מקס אברל, אמר על ההשאלה של פרץ: “ייתכן שניתנו הבטחות מוקדמות שלא קוימו לאחר מכן. אני לא יכול וגם לא רוצה לשפוט עד כמה ההבטחה לדניאל הייתה שהוא יהיה השוער הראשון בהמבורג. לי הובהר בצורה מאוד ברורה שהם בהחלט יכולים לדמיין את זה קורה שם".