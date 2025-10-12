יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:03
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
183-256באיירן מינכן1
144-126בורוסיה דורטמונד2
138-86לייפציג3
126-86שטוטגרט4
118-126באייר לברקוזן5
109-116פ.צ. קלן6
916-176איינטרכט פרנקפורט7
89-96פרייבורג8
88-66המבורג9
79-86סט. פאולי10
712-96הופנהיים11
714-96ורדר ברמן12
713-86אוניון ברלין13
613-116אוגסבורג14
510-86וולפסבורג15
410-56מיינץ16
312-56בורוסיה מנשנגלדבאך17
311-46היידנהיים18

קוסטה: הצגנו לדניאל פרץ את התמונה המלאה

המנהל המקצועי של המבורג: "היה ברור לחלוטין שכבר יש לנו שוער על ברמה הגבוהה ביותר". המנהל הספורטיבי של באיירן: "ייתכן שהיו הבטחות שלא קוימו"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

המבורג הייתה אמורה להיות דלת הכניסה של דניאל פרץ בחזרה לעניינים אחרי שבבאיירן מינכן הוא בעיקר חימם את הספסל. אלא שאחרי שהושאל להמבורג, שוער נבחרת ישראל מצא את עצמו בסיטואציה דומה ובעצם עד לרגע זה הוא לא שיחק אפילו דקה אחת בקבוצתו החדשה.

לאחרונה דווח בגרמניה שבבאיירן בוחנים לבטל את ההשאלה של פרץ להמבורג בחלון ההעברות בינואר. בינתיים, המנהל המקצועי של המבורג, קלאוס קוסטה, התייחס לסוגיית השוערים במועדון: “יחד עם הצוות המקצועי, הצגנו לו (לפרץ) את התמונה המלאה, אך היה גם ברור לחלוטין שכבר יש לנו שוער על ברמה הגבוהה ביותר (דניאל הוייר פרננדס).

"לאחר העזיבה של מתאו ראב, רצינו סגל מהשורה הראשונה, כמו בכל שאר העמדות – ואם אפשר, אז גם בעמדת השוער. דניאל (פרץ) נתן לנו את ההזדמנות הזו. ועד הסוף ממש, הייתה תחרות צמודה מאוד בין השוערים. התוצאה, מבחינתו, אינה מספקת.

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

"האכזבה הגדולה שלו הייתה אנושית – וכל דבר אחר היה מפתיע אותי. אבל הוא שאב מזה כוח, נותן את כולו בכל יום מחדש, והרים שוב את הרמה של התחרות הזו. דניאל הוא בעל אופי יוצא מן הכלל. כשאני מעריך את ההעברות שלנו, אני נוטה לשכוח שגם דניאל פרץ היה פתרון חלומי ורכש על מבחינתנו, כי אנחנו יכולים לסמוך עליו במאה אחוז".

הדברים הללו הגיעו אחרי שהמנהל הספורטיבי של באיירן, מקס אברל, אמר על ההשאלה של פרץ: “ייתכן שניתנו הבטחות מוקדמות שלא קוימו לאחר מכן. אני לא יכול וגם לא רוצה לשפוט עד כמה ההבטחה לדניאל הייתה שהוא יהיה השוער הראשון בהמבורג. לי הובהר בצורה מאוד ברורה שהם בהחלט יכולים לדמיין את זה קורה שם".

