המתעמלים עשויים להצטרף לעתירה ב-CAS

המתעמלים הישראלים עשויים להצטרף לעתירה ב-CAS נגד איגוד ההתעמלות העולמי. בזמן שהתיק מתנהל בבית הדין הבינלאומי לספורט והאיגוד העולמי נדרש ביממה הקרובה לספק הסברים מדוע ישראל הורחקה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, ייתכן כי גם חברי נבחרת ישראל יהיו צד בעניין.

בישראל ממתינים לראות מה תהיה תשובת האיגוד העולמי ל-CAS, כאשר כתב ההגנה של ה-FIG אמור להתקבל עד מחר בשעות הצהריים. בינתיים, כאמור, בודקים האם מתעמלי המכשירים יכולים להיות צד בערעור שהוגש לבית הדין הבינלאומי העליון לספורט נגד איגוד ההתעמלות העולמי, לאחר שהארגון תמך באופן פומבי בהחלטת ממשלת אינדונזיה שלא לאפשר לישראלים להגיע לאליפות העולם.

כזכור, ממשלת אינדונזיה הודיעה באופן חד צדדי בימים האחרונים כי היא מבטלת את הוויזות לחבר המשלחת הישראלית שהייתה אמורה להגיע לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג'קרטה, שתצא לדרך בעוד שבוע בדיוק. הבעיה המרכזית היא שאיגוד ההתעמלות העולמי והוועד האולימפי האינדונזי תומכים בהחלטת ממשלת אינדונזיה, באופן תמוה ובניגוד למקובל, כך שהאינדונזים מרוצים.

מורינארי ווטאנבה (IMAGO)

בישראל מקווים כי הפנייה ל-CAS תשנה את התמונה ותאלץ את האינדונזים לחזור בהם מהחלטתם, כאשר בישראל דורשים כי אם לא יתאפשר להם להגיע לתחרות, אליפות העולם תבוטל או תועבר ליעד אחר במהלך דרמטי. כרגע, נבחרות רבות כבר נחתו באינדונזיה. נבחרת התעמלות המכשירים הישראלית, ובראשה ארטיום דולגופיאט, ממשיכה כרגיל בהכנות לתחרות, למקרה שתקבל אישור לצאת לאליפות העולם, והבוקר (ראשון) קיימה אימון נוסף במכון וינגייט. גם הטיסה לאינדונזיה, שהייתה אמורה להיות היום, נדחתה ב-24 שעות למחר.

אם בסופו של דבר הישראלים לא יורשו להגיע לאליפות העולם והיא תתקיים בלעדי הנבחרת הישראלית, איגוד ההתעמלות בישראל צפוי להגיש נגד האיגוד העולמי תביעת ענק כולל דרישה לפיצויים בסך מיליוני שקלים. במקביל, יו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה היפני, נמצא תחת לחץ פוליטי רב משום שהחלטתו למעשה הולכת נגד כללי הספורט האולימפי.