דוחה: נער מבני יפו נתן אגרוף לצמד שחקני הרצליה

אירוע מכוער בנערים ג' (שנתון 2011). במהלך המשחק שחקן בן 14 איגרף בזעם מתפרץ צמד שחקני הפועל הרצליה. ביה"ד צפוי להרחיקו לתקופה ארוכה מהמגרשים

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
לאיזה תחתית עוד אפשר להגיע? אירוע מכוער וכל כך לא ספורטיבי ארע במשחק ליגת נערים ג' דן, בו נפגשו הפועל הרצליה ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים. אתמול (שבת), בשעה 10:30 בבוקר יצא לדרך ההתמודדות בין הקבוצות, כשלאחר 17 דקות משחק, הרצליה הוליכה כבר 0:3 משערים של עידו פאר (צמד) וליאב שטיין.

חמש דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה, ברקע התקפה של מ.ס. בני יפו אורתודוכסים, מוצא שחקן האדומים מיפו סיבה להתפרץ על צמד שחקני הגנה מהפועל הרצליה ומתחיל הוא לאגרף אותם במשך 10 שניות רצופות עד אשר הורחק בידי אחד מחבריו לקבוצה ובידי מישהו שליווה אותו מעבר לקו. יחד עם זאת, ראה אדום ישיר מצד נועם קורן, השופט הראשי.

נוכח אירוע האלימות הבלתי נתפס הזה, שופט המשחק הפסיק ההתמודדות ועל כן, ברשומות ההתאחדות לכדורגל, המשחק מופיע בתוצאה "לא סופית". בית הדין המשמעתי צפוי להכריע בעניינו של הקטין בן ה-14 ממ.ס. בני יפו אורתודוכסים, כשעל פי הסרטון, שצפוי להגיע לדיינים, עלול השחקן הצעיר להיות מורחק לצמיתות לנוכח הנסיבות המחמירות שאין עוררין עליהן.

בפניית ONE למועדון הכדורגל הפועל הרצליה, נמסר: "מה יש לנו להוסיף על התמונות? אלו מדברות בעד עצמן. זה פשוט אירוע מכוער מאוד. אנחנו לא רוצים להשליך על כל הקבוצה, אבל ההתנהגות הזו אלימה ובלתי מתקבלת על הדעת".

"מי שצופה בווידאו מזדעזע. פשוט ככה. אנחנו מקווים מאוד שביפו יידעו לטפל בו. לפי כדורגל והכל – זה חינוך. אסור בתכלית האיסור שמקרים כאלה יחזרו על עצמם במגרי הכדורגל ובוודאי שלא בקרב קבוצות נערים וילדים".

בפניית ONE לאחראי מחלקת הנוער ולמאמן מ.ס. בני יפו אורתודוכסים, בשנתון נערים ג', טרם נתקבלה תגובה בנושא וזו תובא כאן, כמקובל, לכשתתקבל.

