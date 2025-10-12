"הפה שלי התמלא דם, הרגשתי דחיפה מהולאנד"

בלם נבחרת ישראל עידן נחמיאס שנפגע בריאות במהלך המשחק מול נורבגיה אתמול וטופל בבית החולים התייחס לראשונה ל-ONE למה שעבר עליו באותם רגעים.

"לא חשבתי הרבה ברגע הפגיעה. אני זוכר שהרגשתי חבטה קשה בריאות והפה שלי התמלא בדם. זה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע. הרגשתי בפירוש שנדחפתי כמו שכולם ראו על ידי ארלינג הולאנד ולא ברור לי איך ה-VAR לא התערב, זה הזוי".

על מה שקרה אחר כך אמר נחמיאס: "נסעתי למיון על מנת לקבל טיפול ולא ראיתי את מה שקרה לנו במשחק. שמעתי על התוצאה הסופית בביה"ח ואני יודע שזה לא פשוט בכלל ומבאס".

על כך שלא יוכל לטוס בשבועיים הקרובים: "מסוכן לי לטוס בפגיעה מהסוג שנפגעתי בריאה. מצפה לי מסע ארוך לבולגריה ברכבות וכדומה. אני בקשר עם הקבוצה שלי בבולגריה והם מעודכנים בכל פרט ופרט".