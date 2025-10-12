יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

כבר נגמר: ג'קי נתן ביקש לעזוב את מ.ס אשדוד

עוד לא עמד רשמית על הקווים בקבוצת נערים ב' בעיר הנמל וכבר עזב את המועדון: המאמן צפוי לחזור למחלקת הנוער שהייתה לו לבית בעונת 2024/25

|
כדורגל, אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורגל, אילוסטרציה (רועי כפיר)

פחות מחודש אחרי שמונה למאמן קבוצת נערים ב' של מ.ס אשדוד, ג'קי נתן נפרד מהמועדון - עוד לפני שהספיק לעמוד על הקווים ולו לדקה אחת. על פי גורמים באשדוד, המאמן ביקש לסיים את תפקידו מוקדם מהצפוי, ובכך תמה תקופת זמן קצרה במיוחד בין הצדדים.

נתן שסידר לאחרונה עניינים מול המשטרה הצבאית שאיפשרו לו לשוב לאימון פעיל, אף הופיע בדף ההתאחדות לכדורגל עם חולצת המועדון, ונרשם גם כאנליסט במחלקת הנוער – אך כאמור, לא החל בפועל את עבודתו במ.ס אשדוד.

עתה, לאחר שעזב, מסתמן כי נתן בדרך חזרה למקום המוכר לו – מכבי נתניה. בעונת 2024/25 הוא צפוי לשוב למועדון שהיה לו לבית, ככל הנראה כמאמן באחת מקבוצות מחלקת הנוער, לצד תפקיד נוסף שייקבע בהתאם לצורכי המערכת. מהמועדון נמסר ל-ONE: "אנחנו עדיין בדיבורים".

נתן החל את דרכו כמאמן באוגוסט 2022 במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, כשאימן בעונת 2022/23 בקבוצת ילדים ב'. בעונה שלאחר מכן, 2023/24, הדריך גם את קבוצת ילדים ב' וגם את קבוצת ילדים א'. ביולי 2024 סיים את דרכו בהפועל תל אביב, ובחודש שלאחר מכן עבר למכבי נתניה, שם החל לאמן את קבוצת נערים ג' – לפני המעבר הקצר לאשדוד וחזרה אפשרית אל היהלומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */