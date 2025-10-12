כבר נגמר: ג'קי נתן ביקש לעזוב את מ.ס אשדוד

פחות מחודש אחרי שמונה למאמן קבוצת נערים ב' של מ.ס אשדוד, ג'קי נתן נפרד מהמועדון - עוד לפני שהספיק לעמוד על הקווים ולו לדקה אחת. על פי גורמים באשדוד, המאמן ביקש לסיים את תפקידו מוקדם מהצפוי, ובכך תמה תקופת זמן קצרה במיוחד בין הצדדים.

נתן שסידר לאחרונה עניינים מול המשטרה הצבאית שאיפשרו לו לשוב לאימון פעיל, אף הופיע בדף ההתאחדות לכדורגל עם חולצת המועדון, ונרשם גם כאנליסט במחלקת הנוער – אך כאמור, לא החל בפועל את עבודתו במ.ס אשדוד.

עתה, לאחר שעזב, מסתמן כי נתן בדרך חזרה למקום המוכר לו – מכבי נתניה. בעונת 2024/25 הוא צפוי לשוב למועדון שהיה לו לבית, ככל הנראה כמאמן באחת מקבוצות מחלקת הנוער, לצד תפקיד נוסף שייקבע בהתאם לצורכי המערכת. מהמועדון נמסר ל-ONE: "אנחנו עדיין בדיבורים".

נתן החל את דרכו כמאמן באוגוסט 2022 במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, כשאימן בעונת 2022/23 בקבוצת ילדים ב'. בעונה שלאחר מכן, 2023/24, הדריך גם את קבוצת ילדים ב' וגם את קבוצת ילדים א'. ביולי 2024 סיים את דרכו בהפועל תל אביב, ובחודש שלאחר מכן עבר למכבי נתניה, שם החל לאמן את קבוצת נערים ג' – לפני המעבר הקצר לאשדוד וחזרה אפשרית אל היהלומים.