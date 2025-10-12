30 שעות ברכב? המסע שיצטרך לעבור נחמיאס

בלם נבחרת ישראל ולודוגורץ, עידן נחמיאס, עבר הבוקר (ראשון) צילום נוסף בבית החולים לאחר שנפגע במהלך המשחק מול נורבגיה, שבו נבחרת ישראל הובסה 5:0. הפציעה, שנגרמה במהלך השער השני של היריבה, התבררה ככזו שלא תאפשר לו להצטרף לטיסת הנבחרת לאיטליה. במקום זאת, הוא ייאלץ לשוב לקבוצתו בבולגריה ברכב, בנסיעה ארוכה של כ-30 שעות.

על פי ההערכות, קיימת אפשרות נוספת שבה נחמיאס ייסע ברכבת לגרמניה, ומשם ייאסף על ידי נהג שיישלח אליו מטעם לודוגורץ עם רכב ואן מיוחד שיסיע אותו עד למגוריו. את נחמיאס מלווה מטעם הנבחרת הפיזיותרפיסט יגאל, שנשאר לצדו מאז הפציעה כדי לוודא את שלומו ולסייע לו במהלך המסע הארוך.

הפציעה אירעה ברגע לא קל מבחינה ספורטיבית. נחמיאס, שניסה להרחיק כדור מתוך הרחבה, כבש בטעות שער עצמי שהעלה את נורבגיה ל-0:3. במהלך אותו ניסיון הצלה הוא התנגש בעוצמה בקורה, נפל על הדשא ונזקק לטיפול רפואי ממושך. זמן קצר לאחר מכן הוחלף על ידי מתן בלטקסה, כשבאותו שלב כבר היה ברור שלא יוכל להמשיך לשחק.

עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

לאחר שפונה לבית החולים, התברר כי נחמיאס סובל מפגיעה ברקמת הריאות כתוצאה מהמכה שספג. הפגיעה חייבה השגחה רפואית צמודה, והוחלט לשחררו רשמית מסגל הנבחרת כדי לאפשר לו מנוחה מלאה ושיקום בבולגריה. במקומו של נחמיאס, המאמן רן בן שמעון זימן את ניקיטה סטוינוב, בלמה של דינמו בוקרשט, שיחליף אותו לקראת המשחק הקרוב מול איטליה.