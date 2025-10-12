יום ראשון, 12.10.2025 שעה 14:03
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-5 3גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

30 שעות ברכב? המסע שיצטרך לעבור נחמיאס

בעקבות הפציעה ממנה הוא סובל, בלמה של נבחרת ישראל ולודוגורץ לא יכול לטוס ויצטרך לחזור לבולגריה ברכב או ברכבת, כשהוא מלווה בפיזיותרפיסט הנבחרת

|
עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)
עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

בלם נבחרת ישראל ולודוגורץ, עידן נחמיאס, עבר הבוקר (ראשון) צילום נוסף בבית החולים לאחר שנפגע במהלך המשחק מול נורבגיה, שבו נבחרת ישראל הובסה 5:0. הפציעה, שנגרמה במהלך השער השני של היריבה, התבררה ככזו שלא תאפשר לו להצטרף לטיסת הנבחרת לאיטליה. במקום זאת, הוא ייאלץ לשוב לקבוצתו בבולגריה ברכב, בנסיעה ארוכה של כ-30 שעות.

על פי ההערכות, קיימת אפשרות נוספת שבה נחמיאס ייסע ברכבת לגרמניה, ומשם ייאסף על ידי נהג שיישלח אליו מטעם לודוגורץ עם רכב ואן מיוחד שיסיע אותו עד למגוריו. את נחמיאס מלווה מטעם הנבחרת הפיזיותרפיסט יגאל, שנשאר לצדו מאז הפציעה כדי לוודא את שלומו ולסייע לו במהלך המסע הארוך.

הפציעה אירעה ברגע לא קל מבחינה ספורטיבית. נחמיאס, שניסה להרחיק כדור מתוך הרחבה, כבש בטעות שער עצמי שהעלה את נורבגיה ל-0:3. במהלך אותו ניסיון הצלה הוא התנגש בעוצמה בקורה, נפל על הדשא ונזקק לטיפול רפואי ממושך. זמן קצר לאחר מכן הוחלף על ידי מתן בלטקסה, כשבאותו שלב כבר היה ברור שלא יוכל להמשיך לשחק.

עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

לאחר שפונה לבית החולים, התברר כי נחמיאס סובל מפגיעה ברקמת הריאות כתוצאה מהמכה שספג. הפגיעה חייבה השגחה רפואית צמודה, והוחלט לשחררו רשמית מסגל הנבחרת כדי לאפשר לו מנוחה מלאה ושיקום בבולגריה. במקומו של נחמיאס, המאמן רן בן שמעון זימן את ניקיטה סטוינוב, בלמה של דינמו בוקרשט, שיחליף אותו לקראת המשחק הקרוב מול איטליה. 

