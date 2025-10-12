יום ראשון, 12.10.2025 שעה 13:43
"ידעתי שאקבל את הבנים שלי בחזרה בחיים"

רותי סטרום, אמו של שורד השבי יאיר ושל החטוף שעתיד לחזור איתן בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "אולי גם הוא יבקש מהמסוק לקחת אותו מעל טרנר"

|
החולצה למען השבת איתן הורן ביציע הישראלי (IMAGO)
החולצה למען השבת איתן הורן ביציע הישראלי (IMAGO)

מרגש. רותי סטרום, שבניה יאיר ואיתן הורן נחטפו בבוקר הטבח ב-7.10 מניר עוז, מחכה בציפייה לשובו של בנה הצעיר, אחרי שהאח האמצעי יאיר שוחרר בעסקה האחרונה. שניהם אוהדים את הפועל באר שבע ובראיון לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ שיתפה רותי בהתרגשות לקראת שובו של איתן.

איפה אנחנו תופסים אותך?
”אני חוזרת הביתה, הלכתי לקנות משהו”.

מה עובר עלייך בשעות הללו, כשזה ממש עוד רגע קורה.
”שמחה גדולה, אבל גם באיפוק. אני מחכה לראות אותו, ושם כל השנתיים האלו שרציתי לראות אותו ייגמרו. רציתי לחזק אותו”.

קיבלתם מסר מסוים?
”לא, עדיין אף אחד לא דיבר איתנו”.

יאיר הורן מתחבק עם רן קוזיאיר הורן מתחבק עם רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

מקבלים דיווחים גם עכשיו שבישראל מעריכים שהשחרור יתקיים עוד בשעות הלילה, מה עובר בראש? אני בטוח שחלמת על הרגע הזה.
”כשאראה אותו הדבר הראשון שארצה לראות זה החיבוק של שלושת הבנים שלי, זה מה שאני רוצה, אחר כך ארצה לחבק אותו, מה שייצא באותו רגע ייצא. הלוואי שהכל יעבור, יחזור להיות רגיל. ידעתי מהיום הראשון שאקבל בחזרה את הבנים שלי בחיים, והנה, יאיר כבר 8 חודשים כמעט כאן איתנו, ואיתן תכף”.

מה שלומו של יאיר?
”עכשיו כשאיתן חוזר הוא יוכל להשתקם ולחזור לחיים כמו שצריך. בינתיים הוא עשה הכל כדי להחזיר את איתן ואת כל החטופים”.

אחד הרגעים המרגשים שחווינו בשנתיים האחרונות שזה שיאיר ביקש מהמסוק לקחת אותו מעל טרנר, את חושבת שגם איתן ירצה?
”האמת שאני לא יודעת מה יהיה, זה פשוט קרה, זה היה ספונטני ומאוד משמח. אולי זה יקרה גם עכשיו, נראה מה הוא יבקש”.

יאיר הורן ביציע עם חולצה להשבת אחיו איתן מהשבי (מרטין גוטדאמק)יאיר הורן ביציע עם חולצה להשבת אחיו איתן מהשבי (מרטין גוטדאמק)
