"בהתאחדות מדברים על דרך? זה היה נורא"

אלי דריקס, מסמלי מכבי תל אביב, חווה את דעתו על ה-5:0 המשפיל של ישראל לנורבגיה אמש במוקדמות המונדיאל. חלוץ העבר האגדי התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על הבעיות בסגל הכחול לבן.

מה דעתך על המשחק, איך אתה רואה את הדברים? את ההכנה של רן בכללי, על כך שמשחקים שחקנים לא בכושר, בלי חלוץ, אולי עפנו קצת כי הבקענו 4 נגד איטליה?

”מבלי להתייחס להרכב עצמו, אני חושב שהגישה הייתה לא נכונה, הייתה תחושה שנבחרת ישראל באה לשחק בנורבגיה שווה בשווה, וזה לא נכון, כי היריבה היא נבחרת הרבה יותר טובה מישראל, איכותית יותר, ואני אגיד יותר מזה, בכל הרכב כנראה היינו מפסידים בתוצאה כזו או אחרת. הגישה לא הייתה נכונה. גיורא אנטמן נתן את הפרשנות לגבי השוער, כל החלטה שיקבלו מורכבת, אם להמשיך עם דניאל פרץ או לתת לאסף צור, זה מורכב.

“לגבי החלוץ, אני חושב שחייב לפתוח עם חלוץ שנמצא כחלוץ מטרה, ככה אני אוהב. גם הפרשנות של לבוא לשחק עם מנור ודן ביטון שבאים מאחור וגלוך, חייב שחקן מטרה שייתן להם את השטח במקומות הללו. אני חושב שאנחנו צריכים בשלב ראשון לשנות גישה, אנחנו נבחרת פחות טובה מאיטליה, ודווקא איטליה חלשה מאוד ביחס לעבר שלה. אני חוזר ואומר, בלי להתייחס להרכב, יותר בגישה של הנבחרת למשחק, להבין שצריכים לדעת לבוא עם מערך נסוג, לצאת למתפרצות. מבחינה פיזית וטכנית אתה לא שם”.

אלי דריקס (שחר גרוס)

אתה רואה דרך והתקדמות כמו שמנסים למכור בהתאחדות?

”זה היה נורא אתמול, אי אפשר להתעלם. אני בוועדה המקצועית ויש רצון שם של יו”ר ההתאחדות ואנשים שם להשקיע, יש מחשבה של טווח ארוך. אני מנסה להיכנס לראש של בן שמעון, יש שיגידו שהוא מתנשא, אבל מי שמכיר אותו ובחשיבה שלו הוא כאן רוצה לשנות דיסקט ולבנות קבוצת כדורגל שיוזמת, אבל זה לא הולך ברגל אחת ובזמן קצר. צריך לשלב את שני הדברים ביחד, עם חשיבה ושרן יכניס את הדברים המודרניים, ולבוא ולשנות דיסקט שאנחנו כן קבוצה יוזמת, אבל יש משחקים שצריך לבוא ולדעת להתגונן, ואת זה לא ראיתי בנבחרת. צריך לבוא ולשנות את זה”.