ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מזרחי: כל נבחרת בעולם חייבת חלוץ שפיץ טבעי

כוכב העבר האגדי בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE על נבחרת ישראל: "בן שמעון עשה טעויות, שלושה גולים היו על דניאל פרץ, איך רן לא רואה את זה?"

|
רן בן שמעון ואלון מזרחי (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)
רן בן שמעון ואלון מזרחי (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)

אחרי שנבחרת ישראל התרסקה עם 5:0 מול נורבגיה במוקדמות המונדיאל אמש באוסלו, חלוץ העבר האגדי אלון מזרחי התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וחווה את דעתו על היכולת של הבחורים של רן בן שמעון.

אבי נמני כאן אמר דברים קשים, ביקר את בן שמעון, איפה אתה עומד עם זה?
”מי ששיחק חלוץ שפיץ במשחק הכי חשוב של נבחרת ישראל וברוב הקמפיין זה אבי נמני, אז אבי נמני הוא האחרון שצריך להעביר ביקורת על בן שמעון כי הוא בעצמו שיחק חלוץ מדומה”.

אבל לא הצלחנו ככה. ייאמר לזכותו של נמני שהוא אמר שפעם זימנו אותו כשהוא לא שיחק בקבוצה וזה לא היה בסדר.
”אין בעיה, אבל אי אפשר להעביר ביקורת על מאמן כשהוא בעצמו עלה”.

אלון מזרחי (שחר גרוס)אלון מזרחי (שחר גרוס)

אבל הוא לא היה מאמן.
”לא משנה. אני אגיד לכם משהו, בקריירה שלי כשביקשו ממני לשחק בתפקיד, לא הסכמתי לשחק. לצורך העניין גיורא שפיגל באחד המשחקים הגדולים רצה שאשחק בכנף שמאל ולא הסכמתי. אבי נמני לא יכול להעביר ביקורת על בן שמעון על זה שלא שיחק עם חלוץ שפיץ”.

הוא יכול להעביר ביקורת.
”אבי שיחק חלוץ מדומה בקמפיין שנכשלנו. בואו רגע נתמקד ברן בן שמעון. כל נבחרת בעולם, חייבת חלוץ שפיץ טבעי. זה לא יעזור, יש המצאות בכדורגל ואני לא מקבל את זה. מה תפקידו של חלוץ? לא רק להבקיע, אלא לעשות תנועה, לפתוח את ההגנה, שיבואו מקו שני או כנפיים ולפנות לשחקנים, התנועה לא פחות חשובה מהשערים. אם תיקחו חלוץ מדומה כמו אוסקר, אז הוא יידע לעשות את זה? לא, אז זה סתם. ממציאים כל הזמן דברים”.

“אני מאוד מחזיק מבן שמעון, זה הפתיע אותי. הוא מאמן מצוין, יודע לנהל משחק, וגם בקמפיין הזה היו משחקים טובים, אבל אתמול הוא עשה טעויות. שוער, שיהיה הכי גדול בישראל, שלא משחק, לא יכול להיות בהרכב. אתמול שלושה גולים היו של פרץ. איך רן לא רואה את זה. הרי רן היה חניך של שלמה שרף, מה אתה לא יודע שאצל שלמה שחקן שלא משחק לא יכול לפתוח בנבחרת? הנבחרת הזו ידענו מההתחלה שאיטליה ונורבגיה הרבה יותר טובות, אנחנו קצת יותר מאסטוניה ומולדובה, ניצחנו אותן, אז ההפסד אמנם איך שזה נראה הוא לא טוב, אבל ידענו שנורבגיה ואיטליה יעלו”.

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)
