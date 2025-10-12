זאב בויום הפך לישראלי הראשון שכובש ב-NHL

זאב בויום, יליד סן דייגו להורים ישראלים, עשה הלילה (בין שבת לראשון) היסטוריה כשכבש את שערו הראשון בליגת ה-NHL, והפך לישראלי הראשון אי פעם שכובש בליגה הבכירה בהוקי קרח. בויום בן ה-19 כבש שער פאוור פליי (יתרון מספרי) במשחק השני בלבד שלו בעונה הסדירה במדי מינסוטה וויילד בהפסד 7:4 לקולומבוס בלו ג’אקטס.

"זה מתסכל", אמר בויום בסיום המשחק, "ברור שזה מרגש לכבוש שער ראשון וזה מרגיש טוב, אבל בסוף היום אתה רוצה לנצח. פשוט ממשיכים הלאה". את המשחק סיים הישראלי-אמריקאי עם שער ובישול - שניהם בפאוור פליי.

בויום שמשחק כמגן, נבחר במקום ה-12 בדראפט האחרון על ידי מינסוטה והספיק לערוך הופעת בכורה כבר בפלייאוף אשתקד, אז רשם בישול אחד בארבעה משחקים. הלילה, עם השער ההיסטורי, הוא רשם גם את נקודת הליגה הראשונה שלו, שממשיכה עונה חלומית שהתחילה כבר בקולג'.

בויום גדל בסן דייגו ובא ממשפחה ישראלית שהיגרה לארצות הברית בשנת 1999 מהעיר אשדוד. אמו מרים, כדורסלנית עבר מקצוענית בישראל, לא ראתה בעין יפה את אהבת ילדיה להוקי קרח, ואף התנגדה בהתחלה לכך שישחקו. "כשהאח הגדול שי רצה לשחק, היא אמרה: 'רק על גופתי המתה'", סיפר זאב בחיוך. אך לבסוף השתכנעה, ושלושת הבנים - בן, שי וזאב - נשאבו לתוך עולם ההוקי הקרח האמריקאי.

אחיו שי נבחר גם הוא בדראפט בעבר, על ידי דטרויט רד ווינגס, ואילו הבכור בן שיחק עבור נבחרת ארצות הברית במכביה ב-2017 וקטף מדליית זהב. זאב ושיי שיחקו יחד באוניברסיטת דנבר בעונה החולפת, בה הובילו את הקבוצה לזכייה באליפות המכללות ולזכייה בטורניר ה-Frozen Faceoff. זאב אף כבש את שער הניצחון בהארכה בחצי הגמר.

זאב בויום (באדום מימין) במדי מכללת דנבר (IMAGO)

ביום שבו פתח את עונתו הראשונה בקולג' - 7 באוקטובר 2023 - קיבל בוים שיחת טלפון מהאם, שבישרה לו כי ישראל הותקפה באירועי השבת השחורה. "קשה לתאר את התחושה. אמא אמרה לנו שהמשפחה בסדר, וזה נתן קצת שקט נפשי לעלות לשחק", הוא שיתף. בהמשך אותה עונה קבע שיא מועדון עם 50 נקודות - הנתון הגבוה ביותר לרוקי באוניברסיטת דנבר זה 40 שנה.

זאב בויום אינו מסתיר את יהדותו וזהותו הישראלית – הוא עונד שרשרת עם סמל חי, ואף קעקע על זרועו תאריכים עבריים של שלושת תאריו הבולטים: מדליית זהב באליפות העולם עד גיל 18, זכייה באליפות העולם עד גיל 20 וזכייה באליפות המכללות.

הקעקוע של זאב בויום (טוויטר)

"העברית והזהות היהודית שלי זה משהו שאני מאוד גאה בו", אמר. "אם אני יכול לשמש השראה לילדים יהודים ולומר להם שגם הם יכולים להגיע ל-NHL - זה שווה הכול".

אמו מרים הוסיפה: "אמרתי להם תמיד – תרימו את הראש, תתגאו במי שאתם. והם מעולם לא הורידו את סמל החי או המגן דוד מהצוואר".