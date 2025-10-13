ההכנסה הצפויה של ברצלונה מהמשחק במיאמי

המהלך ההיסטורי יוצא לדרך: משחק הליגה הספרדית בין ברצלונה לוויאריאל יתקיים בארצות הברית, באצטדיון הארד רוק שבמיאמי, ב-20 בדצמבר בשעה 22:00 (שעון ספרד). מדובר בצעד חסר תקדים עבור הכדורגל הספרדי, שקיבל את אישור פיפ"א והוכרז רשמית על ידי נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס. “זהו צעד היסטורי שמציב את לה ליגה ואת הכדורגל הספרדי במימד חדש”, אמר טבאס באירוע ההשקה בארה"ב. למרות התנגדותם של קפטנים וקבוצות רבות בליגה, המהלך אושר סופית - והמשחק ייערך כמתוכנן באמריקה.

כמה ירוויחו ברצלונה ו-ויאריאל?

על פי ההערכות, שני המועדונים יקבלו בין חמישה לשבעה מיליון אירו כל אחד על השתתפותם במשחק הבודד - סכום עצום שיפצה על המרחק והעלויות הכרוכות בטיסה ובארגון האירוע מעבר לים. גם לה ליגה עצמה צפויה ליהנות מהכנסות גבוהות מהשידורים, הזכויות המסחריות והמכירות המקומיות בארצות הברית.

חיבוקים בוויאריאל (La Liga)

מחווה לאוהדי ויאריאל

בעוד קבוצתו של פליק צפויה ליהנות מחשיפה עולמית נוספת, בוויאריאל נדרשו להתמודד עם ביקורת מצד אוהדים שייאלצו לוותר על משחק הבית מול הקבוצה הקטלונית. נשיא המועדון, פרננדו רויג, הודיע על מהלך יוצא דופן: “כל מנוי שירצה לטוס למיאמי לצפות במשחק יעשה זאת בחינם – טיסה וכרטיס כלולים.”

בנוסף, מנכ"ל המועדון ציין כי לאוהדים שיישארו בספרד, ויאריאל תשיב עד 25% ממחיר המנוי לעונה, כדי לפצותם על כך שלא יראו את המשחק באצטדיון לה סרמיקה.

מנור סולומון (ויאריאל)

חלום ישן של טבאס מתממש

כבר משנת 2018 מקדם נשיא לה ליגה את הרעיון של משחק ליגה בסגנון אמריקאי, לאחר ניסיונות כושלים לקיים מפגשים כמו ברצלונה – ג'ירונה וברצלונה – אתלטיקו מדריד בארצות הברית. הפעם, החלום שלו סוף סוף מתגשם.