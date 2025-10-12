יום ראשון, 12.10.2025 שעה 15:11
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

אנטמן הסביר: הגורמים ליכולת הלא טובה של פרץ

שוער העבר בראיון לתוכנית "שיחת היום": "כושר המשחק היווה גורם משמעותי. הייתי מציע לעזור לו ולא לתת לו לשחק, שחררו אותו מהמשחק מול איטליה"

|
פרץ סופג (ראובן שוורץ)
פרץ סופג (ראובן שוורץ)

אמנם דניאל פרץ עצר פנדל לארלינג הולאנד אתמול (שבת), וגם את הפנדל החוזר שנתנו, אבל גם לשוער המבורג יש חלק בתבוסה של ישראל, שנכנעה 5:0 לנורבגיה. יממה לאחר המשחק, שוער העבר גיורא אנטמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לתת את המבט שלו לסוגיית השוערים בסגל של רן בן שמעון.

איפה אתה עומד עם נושא השוער ודניאל פרץ?
“אני רוצה לסכם את מה שהיה, בעניין של גם שוחחנו לפני המשחק ואמרתי את דעתי בעניין כושר המשחק. לדעתי, כשאני צופה בשערים שהוא סופג, בדיוק על זה דיברתי מה זה כושר משחק. יש כדורים שהשוער נדרש לעשות תנועה מסוימת כדי להתייצב בזמן ולהגיב, וחלק מהשערים שהוא ספג נובעים מזה שבזמן התנועה, השחקן מבצע את הפעולה, והשוער לא מספיק להתייצב, וככה נוצרו שלושה גולים לפחות, שבהם ניתן היה לעשות יותר טוב”.

“זה הסבר קצר בנושא של כושר משחק, זה מקבלים תוך כדי בניית משחק, כושר משחק. דווקא אני חושב שהייתי מציע אפילו לעזור לפרץ ולא לתת לו לשחק, כי כבר שני משחקים, חמישה שערים, זה לא יהיה טוב יותר נגד איטליה, לא מבין את ההתעקשות, תנו לו אוויר, שחררו אותו מהמשחק הזה, ולא רק להוריד עומס, כי הוא גם לא הולך לשחק פתאום. אני בעד אסף צור כי הוא בכושר משחק והוא שוער עבר בנבחרות ישראל. אפשר לתת לו, לא יקרה כלום”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

גיורא אתה מחליף את פרץ במשחק הקרוב?
”אני נותן לאסף צור לשחק, כי הוא משחק כרגע. אין תחליף לכושר משחק, כל אחד יראה את זה. צור אגב היה בנבחרת אולימפית, הוא מכיר מעמדים, הוא שיחק בחו”ל, הוא מכיר את העוצמות, אין לנו מה להפסיד. זה לטובת פרץ, לא להוריד לו, לתת לו קצת אוויר. הוא נמצא בצומת בקריירה שלו, הוא לא משחק בהמבורג עד ינואר כנראה, זה לא יקדם אותו לתת לו לשחק כדי להראות לו ששומרים עליו, להפך, שייתנו לו אוויר וייתנו לצור לשחק. עדיין אני חושב שצריך להתייחס למשחק הבא, לא לקבל עוד תבוסה, לנסות לסיים בצורה יותר מכובדת חד וחלק”.

דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */