אנטמן הסביר: הגורמים ליכולת הלא טובה של פרץ

אמנם דניאל פרץ עצר פנדל לארלינג הולאנד אתמול (שבת), וגם את הפנדל החוזר שנתנו, אבל גם לשוער המבורג יש חלק בתבוסה של ישראל, שנכנעה 5:0 לנורבגיה. יממה לאחר המשחק, שוער העבר גיורא אנטמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לתת את המבט שלו לסוגיית השוערים בסגל של רן בן שמעון.

איפה אתה עומד עם נושא השוער ודניאל פרץ?

“אני רוצה לסכם את מה שהיה, בעניין של גם שוחחנו לפני המשחק ואמרתי את דעתי בעניין כושר המשחק. לדעתי, כשאני צופה בשערים שהוא סופג, בדיוק על זה דיברתי מה זה כושר משחק. יש כדורים שהשוער נדרש לעשות תנועה מסוימת כדי להתייצב בזמן ולהגיב, וחלק מהשערים שהוא ספג נובעים מזה שבזמן התנועה, השחקן מבצע את הפעולה, והשוער לא מספיק להתייצב, וככה נוצרו שלושה גולים לפחות, שבהם ניתן היה לעשות יותר טוב”.

“זה הסבר קצר בנושא של כושר משחק, זה מקבלים תוך כדי בניית משחק, כושר משחק. דווקא אני חושב שהייתי מציע אפילו לעזור לפרץ ולא לתת לו לשחק, כי כבר שני משחקים, חמישה שערים, זה לא יהיה טוב יותר נגד איטליה, לא מבין את ההתעקשות, תנו לו אוויר, שחררו אותו מהמשחק הזה, ולא רק להוריד עומס, כי הוא גם לא הולך לשחק פתאום. אני בעד אסף צור כי הוא בכושר משחק והוא שוער עבר בנבחרות ישראל. אפשר לתת לו, לא יקרה כלום”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

גיורא אתה מחליף את פרץ במשחק הקרוב?

”אני נותן לאסף צור לשחק, כי הוא משחק כרגע. אין תחליף לכושר משחק, כל אחד יראה את זה. צור אגב היה בנבחרת אולימפית, הוא מכיר מעמדים, הוא שיחק בחו”ל, הוא מכיר את העוצמות, אין לנו מה להפסיד. זה לטובת פרץ, לא להוריד לו, לתת לו קצת אוויר. הוא נמצא בצומת בקריירה שלו, הוא לא משחק בהמבורג עד ינואר כנראה, זה לא יקדם אותו לתת לו לשחק כדי להראות לו ששומרים עליו, להפך, שייתנו לו אוויר וייתנו לצור לשחק. עדיין אני חושב שצריך להתייחס למשחק הבא, לא לקבל עוד תבוסה, לנסות לסיים בצורה יותר מכובדת חד וחלק”.