בסן: הייתי שמח אם הליגה תקטן ל-12 קבוצות

יום חגיגי במנהלת הליגה בכדורסל, כאשר ליגת ווינר סל יצאה לה לדרך מוקדם יותר היום (ראשון) עם לא פחות מ-5 משחקים. בינתיים, מנכ”ל המנהלת דייויד בסן עלה לדבר לקראת העונה המרגשת שלפנינו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, ודיבר על שלל נושאים: הקטנת הליגה, הבעיות הכלכליות של הפועל גליל עליון, מאבק האליפות ועוד.

תחושות מכך שיצאנו לדרך?

”האמת שאני נמצא פה מחוץ לזיסמן במשחק של ר”ג וראשון, מחצית. יש כאן כ-1,000 אנשים, שזה לא רע, יותר ממה שהיה ברוב המשחקים בעונה שעברה של ר”ג. די מלא כאן, סך הכל אווירה טובה, הרבה משפחות, עשינו יום מיוחד, כל שעתיים משחק, מ-13:00 ועד 21:00, חמישה משחקים. חול המועד, חגיגה של כדורסל, כיף שחזרנו, כיף, וכיף להיות אופטימיים שמחר יחזרו חטופים ולצערנו הרב גם חללים, אבל זו המדינה שלנו”.

איזו עונה אתה צופה לנו, אחרי ששנה שעברה לא הייתה אלופה. אני לא אהבתי את זה, איך אתה רואה את הקרובה? הפועל עם הכסף, מכבי ת”א וירושלים גם כן.

”אני חושב שפערי הרמות גדלו קצת, אם להיות אמיתיים, ברמת התקציבים. השנה אבל גם באדיבות מיקי זוהר ומתווה השר, כל הקבוצות עם חמישה זרים, בעונה שעברה רק חמש קבוצות היו וזה הקטין את פערי הרמות. אני חושב שברמת הליגה פערי הרמות קטנים יותר משנה שעברה, אבל כי שינינו את שיטת הפלייאוף אז יהיה קשה להפתיע, כמובן שנשמח, אבל סביר להניח שהאלופה תבוא משלוש הקבוצות שציינתם. אבל ככה זה ברוב הליגות, אם נודה על האמת, העשירות הן אלו שלוקחות את התארים, אבל זה לא אומר שקבוצות אחרות לא ייאבקו על פלייאוף, פליי אין, ירידה, גביע המדינה ש-8 הראשונות נכנסות אחרי הסיבוב הראשון. לכל קבוצה יש על מה להילחם, יש ליגה מעניינית, עם המון כוכבים”.

מה קורה עם אולמות? יש עדיין אולמות כמו הרצליה ועוד שאי אפשר לשחק שם.

”אני מסכים איתך, אבל אני חושב שצריך עוד מתקנים פה. אם זו הייתה קבוצה אחת או שתיים במתקן לא ראוי אז היינו כליגה יכולים לעשות את המהלך ולא לאפשר להן לארח שם, אבל ברגע שזה איזה 6, אז צריך עוד מתקנים כדי לפסול אולמות כמו זיסמן שאני נמצא בו עכשיו והוא נוראי לשחק בו כדורסל, ב-2025 לשחק פה זה נורא, לאוהדים, לשידור, לקבוצות”.

דייויד בסן (מנהלת הליגה)

יש כיוון לעיריית רמת גן לבנות?

”ממה שהבנתי כן. אבל יחד איתם גם נס ציונה והרצליה, הפועל העמק עשו שיתוף פעולה עם עפולה וגם שם רוצים מתקן, אני בהחלט צופה שבשנים הקרובות יהיו מתקנים חדשים וראויים, גם באילת שאולי תעלה ליגה מתכננים מתקן, כלומר ברגע שנהיה במצב ש-12 או 11 מתוך ה-14 יהיו עם מתקנים, אז נוכל להוביל מהלך שיפסול את מתקני בית הספר נקרא להם, שב-2025 לשחק שם כדורסל בליגת העל זה נוראי”.

הייתה דרמה עם גליל עליון על הערבויות, ובסוף זה תם בערב, למה יש דרמה כזו יום לפני הליגה והאם תשנו את התקנון?

”קודם כל חד משמעית אתה צודק ולא היה צריך להגיע לזה, אנחנו כן נפעל לשנות את התקנון כדי שהדדליין יהיה מוקדם, לדעתי גם בכדורגל עשו את זה וגם אנחנו נעשה. לגליל עליון יש מצב ייחודי, זה חבל ארץ שמאוד נפגע מהמלחמה, וכולנו רצינו לבוא לקראתם ולאשר להם להיות בליגת העל, מתחנו את החבל כמה שהיינו יכולים, שמח שזה הסתדר, מקווה שאם ניכנס לשגרה והכל יהיה רגיל והגליל ישתקם, אז הבעיות הכלכליות שלהם יסתיימו וכל ההתנהלות תוכל להיות מקצוענית יותר ומקצועית יותר. צריך לעשות שינויים בתקנון כדי לא להגיע למצב כזה”.

אילו עוד שינויים אתם רוצים, אתה וארי שטינברג היו”ר?

”ארי אוהב את הכדורסל ומחויב כל כולו, וגם אם הוא יקבל את המינוי של יו”ר וינגייט הוא יישאר מעורב לא פחות ממה שהוא היום. אני חושב שהמתקנים כמו שאמרת זה מפתח אחד, אני חושב שמפתח נוסף זה יציבות כלכלית של המועדונים, והשלישי והמרכזי שאפשר לעשות מול הקבוצות זה כל הזמן להשתפר, להתקדם קדימה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל מעבר לכסף הבסיס שכל קבוצה מקבלת מהמנהלת, הכנסנו תקציב לשיפור הקבוצות, כל קבוצה יכולה לקבל תוספת לתוכנית שיפור שהיא מגישה. והדבר המרכזי בתוכנית זה לשפר את החוויה של האוהד, בין אם בטלוויזיה או באולמות, אלו שלושת המפתחות שלנו, להתקדם קדימה, לשפר כלכלית את הקבוצות, מתקנים. אני הייתי שמח אם הליגה הייתה גם קטנה ל-12, לדעתי 14 זה גדול מידי עבור המדינה שלנו”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

מה לגבי זה, יש תוכנית?

”יש מתווה מול איגוד הכדורסל, אני חושב שנצליח לסכם אותו. עיקר הבעיה זה לא להגיע ל-12, זה מה קורה אחרי זה. כי ב-12 קבוצות כשיש פערים כל כך גדולים ויש עולות ויורדות, אז יותר מחצי ליגה בסכנת ירידה, אז אולי צריך במתווה של יורדת אחת ועולה אחת, אולי מבחנים, זה יכול להיות פיתרון טוב. עובדים על זה ואני אופטימי, אבל אני חושב שלהגיע לליגה טובה של 12 צריך להיות אחד היעדים שלנו ואני מקווה שנעמוד בזה”.