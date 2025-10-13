לאחר יותר משנתיים: גיא גלבוע דלאל חזר לארץ

יותר משנתיים עבר גיא גלבוע דלאל בעזה, אבל היום (שני) הסיוט שלו סוף סוף נגמר. במסגרת העסקה המיוחלת לסיום מלחמת "חרבות ברזל", גם גיא בן ה-24, אוהד מכבי ת"א בכדורסל ומכבי חיפה בכדורגל, חזר לישראל אחרי שנחטף בשבעה באוקטובר במהלך הטבח במסיבת הנובה.

בשישה באוקטובר נסע גיא יחד עם חברו הטוב מהגן, אביתר דוד, למסיבת הנובה - מסיבת הטבע הראשונה שלו, במטרה לחגוג את החיים ואת המוזיקה, אך אז, התחילה מתקפת חמאס ובמהלך ניסיון הבריחה נתפס גיא יחד עם אביתר ונחטף לעזה. לאותה המסיבה הגיע דקות בודדות לפני הצבע האדום אחיו הגדול של גיא, גל, שניצל.

”אמרתי ‘איזה כיף שאח שלי הקטן מתחיל גם לצאת למסיבות האלה’, אבל הוא גם ביקש ממני מאוד לבוא ולהיות נוכח בפעם הראשונה שלו שם", סיפר גל, "בגדול זאת הסיבה שהלכתי לשם, לשמור עליו. כשהתחיל הצבע האדום שאלתי את גיא וחברים שלו אם הם רוצים לבוא אליי לדירה, ורגע לפני שיצאתי אמרתי לגיא ‘אם אתם באים אליי אתה רוצה לבוא איתי באוטו’? והוא אמר לי ‘תראה, אני לא רוצה שחברים שלי ירגישו שאני עוזב אותם, אז אני אחזור איתם וניפגש אצלך’. זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו מאז.

פרויקט הכיסא הריק: גיא גלבוע דלאל

“חיפשנו כל הבוקר ברשימות שאנשים פרסמו שהצילו אנשים ורשימות של בתי חולים ולא מצאנו והתכוונו לנסוע לסורוקה בשביל לחפש שם, פתאום ראינו את הסרטון (חטיפה שלו) והבנו", הוסיף אביו אילן.

גיא הוא מוזיקאי ונגן גיטרה, ומעבר לכך היה לו חלום אחד גדול לפני החטיפה - לעשות טיול ליפן שאליו התכונן ולמד את השפה במשך שנתיים. יותר מהכול, גיא אוהב לראות ספורט – כדורגל וכדורסל יחד עם משפחתו וחבריו, ובמיוחד לצפות במשחקי מכבי ת"א ביורוליג ובמשחקי מכבי חיפה בכדורגל.

משפחתו של גיא גלבוע דלאל (רדאד ג'בארה)

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, במסגרת פרויקט "הכיסא הריק", בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, הפגשנו את אביו של גיא, אילן, ואת אחיו גל עם עם שחקן מכבי ת”א בכדורסל, גור לביא. "כמה שאנחנו מנסים לעודד אתכם, אתם נראה לי מעודדים אותנו", אמר לביא, "זה נותן לי את הכוחות להמשיך לעשות את מה שאני עושה, אתם סוג של מקור השראה עבורי".