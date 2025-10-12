יום ראשון, 12.10.2025 שעה 16:51
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

דולגופיאט: 3 חודשים התאמנו והכל נפל עלינו

המתעמל בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE עקב החרמת ישראל מאליפות העולם בהתעמלות: "יש לי הרגשה שלא נצא, כי יש מעט מאוד זמן. לא קל לקבל את זה"

ארטיום דולגופיאט (רויטרס)
ארטיום דולגופיאט (רויטרס)

סערה גדולה התחוללה ועדיין מתחוללת באינדונזיה בספורט, מכיוון שהמדינה לא נתנה ויזות לספורטאים ישראליים על מנת להשתתף באליפות העולם בהתעמלות והחליטה לערב פוליטיקה וספורט. אחד הנפגעים העיקריים מכך הוא ארטיום דולגופיאט, שללא ספק היה מועמד להביא מדליות שם, והוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הנושא.

מה עובר עליך, איך אתה מרגיש ומה אתה שומע?
”מרגיש לא טוב עם זה, יומיים לפני טיסה מודיעים שלא יוצאים לשום מקום. קשה, מאמין שעובדים על זה, אבל כן מרגיש שבאנו לאימון בלי מצב רוח, בלי כלום, כי שלושה חודשים התאמנו מאוד אינטנסיבי ועשינו הכנה מאוד טובה ואני מרגיש טוב ומוכן והכל נפל עלינו. עכשיו כשכל זה קרה אז הכל נפל עלינו, וקשה לקבל את זה. מאמין שהכל יסתדר בסוף”.

עבדת קשה כל השנה להגיע לרגע הזה, שתוכל לשמור על התואר שלך, האם יש לך באמת את התקווה שהדברים ישתנו?
”עבדנו קשה, עשינו את כל ההכנות לרגע הזה, ואני מאמין שכל מי שמטפל בזה עושים הכל כדי שנטוס, וקשה לי לקבל את זה, יש לי הרגשה שלא נצא, כי יש מעט מאוד זמן”.

ארטיום דולגופיאט (רדאד גארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

הפוליטיקה תנצח את הספורט ולא תגן על התואר?
”כן, אם זה היה לפני שבוע או שבועיים או עשרה ימים, אז לדעתי האישית, ככה אני מאמין, אז אני מאמין שהיה זמן, עכשיו לדעתי יש מעט זמן ויהיה קשה לשנות משהו”.

אינדונזיה בכוונה העבירה לדעתך את ההודעה בעיתוי הזה?
”מצד אחד לא בא לי לחשוב ככה, אבל אני אישית חושב שזה מה שהיה. לפי מה ששמעתי כן היה מקום ליתר ביטחון שהיו מעבירים את זה, ובגלל ההתראה הקצרה אז אני מאמין שיהיה קשה לשנות”.

ארטיום אתה נשמע רגוע, אבל אני בטוח שאתה סוער ובצדק.
”כן, זה מאכזב מאוד. כמו שאמרתי בהתחלה, לא היה בא לנו להתאמן בכלל, ועדיין יש תקווה קטנה שנטוס, אבל זה פתאום הכל נפל עלינו וזה לא קל לקבל את זה”.

