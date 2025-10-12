"רן בן שמעון עשה טעויות של יהירות ושחצנות"

נבחרת ישראל חטפה סטירה לא קטנה במשחק אתמול (שבת) נגד נורבגיה, שנגמר עם 5:0 לא נעים בכלל לארלינג הולאנד וחבריו, כולל שלושער של המכונה של מנצ’סטר סיטי. יממה לאחר מכן אבי נמני, שיודע דבר או שניים על המדים הלאומיים, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לתת את נקודת המבט שלו לתבוסה של רן בן שמעון וחניכיו.

אמרת שהזוי ומוזר בלי חלוץ, וזה אכן היה ככה.

”אתם עכשיו שמים את הנקודה על החלוץ, וזו בעיה, אבל יש הרבה בעיות. אני חושב שיש בעיה מאוד גדולה, החמישייה שקיבלנו מול איטליה נתן תחושה שזה בסדר, ואנחנו בשלושה משחקים, נורבגיה פעמיים ואיטליה שהיא גם לא איטליה הגדולה, ספגנו 14 שערים. אף נבחרת לא ספגה ככה באירופה, תמיד אומרים ‘השוער חלש’, ‘ההגנה לא טובה’, אבל איתם עשינו 0:0 עם צרפת. הנבחרת לא באה מוכנה לקמפיין הזה, לא יעזור שום דבר. צריך לקחת בחשבון שאפשר להפסיד, הנבחרת הפסידה ועוד תפסיד, אבל אי אפשר להיות במצב שלוקחים אותנו 30 שנים אחורה.

“אנחנו לא בתחילת שנות ה-90 שהגענו לאירופה והיינו בלי ניסיון. עשינו קפיצת מדרגה ופתאום הולכים אחורה. רן צריך לדעת להפיק לקחים וללמוד מטעויות, הוא עושה המון טעויות של יהירות ושחצנות, של מישהו שיודע הכל. מה שאנחנו נותנים לו כאן, ההערות, הן בשביל רן, לא למישהו אחר, כדי ללמוד להבא. אי אפשר לחזור על טעויות כאלו. דיברנו המון על כך ששחקנים שלא משחקים, אסור להם להיות בנבחרת”.

איפה מאמן השוערים, איפה הצוות, איפה הם. רן אומר שהוא הולך עם שותפים לדרך, מה זה שותפים לדרך? צריך כושר משחק.

”אי אפשר להיות חכמולוג. ראיתם פעם נבחרת בלי חלוץ? זו לא קבוצה שפה אין חלוץ, מישהו נפצע, פה יש חלוץ, איך אתה עולה בלי חלוץ. מישהו חושב על המשמעות? שרואים שהנבחרת עולה בלי חלוץ? כל ההמצאות הללו, יש להן מחיר כבד, יש מחיר כבד. לא רוצה לפגוע באופן אישי, אבל רן עושה טעות. שחקנים שלא חלמו להיות בליגת העל ופתאום בנבחרת, אי אפשר לתת את החולצה הזו לשחקנים שכל כך לא מתאימים.

“זה גלגל של טעות על טעות על טעות, ואז סופגים 14 שערים ב-3 משחקים. היה כואב לי לראות את זה, כי אני בשנתיים הללו פיתחתי שנאה גדולה לנורבגיה, על איך שהם מגבים את החמאס ונגד ישראל, אתמול זה עוד יותר כאב לי. לצערי, בקמפיין הזה, אין טביעת יד של מאמן בנבחרת הזו”.

אתה נשמע כעוס.

”אני כעוס מסיבה אחת, שמאוד רציתי שנעשה חיים קשים לנורבגיה ואולי נשפיל אותם אצלם בבית”.

הם קיבלו משחק אימון.

”הכי מטריד זה שנורבגיה לא הייתה טובה אפילו”.

מה שרן בן שמעון מייצר פה, דרך דניאל פרץ שלא משחק ומכינים אותו לקמפיין הבא, עם זה שהוא משחק עם שחקנים שלא משחקים, כמו דסה, נחמיאס, אבו פאני, מה שרן מייצר כאן זה סגל נבחרת שהוא יכול בקלות לאבד אותו מהר מאוד.

”אני מתחבר לכל מילה, אני אסביר למה. אלי דסה היה בלי קבוצה ממאי, עד חודש אוקטובר. הוא לא התאמן עם קבוצה, וכל המשחקים של הנבחרת הוא שיחק בהרכב, זה דברים שלא יכולים לקרות. היום זה דסה, מחר מישהו אחר. דווקא דסה עוד היה יחסית בסדר, אבל אי אפשר לתת לשחקנים שלא משחקים, מביאים שחקנים שלא מתאמנים על חשבון אחרים. זה דברים מקולקלים”.

עם מי אתה עולה בשער אם אתה מאמן?

”מי שבכושר משחק”.

גם גלזר לא משחק.

”לא משנה השם. תנו למישהו שמשחק. גם אם זה מול איטליה”.

השוער זה לא הסיפור.

”אני עונה על מאות הודעות על זה. דניאל פרץ היה רע אתמול כמו במשחקים קודמים, אבל הוא לא אשם, אשם מי ששם אותו בשער שהוא לא בכושר”.

רן צריך להמשיך כמאמן?

”אני אתן עוד נקודות שהן חשובות. טביעת יד של מאמן, נגיד לא יכול להיות שאסטוניה משחקת נגד נורבגיה ומפסידה 1:0, יש לה הגנה טובה יותר? היא אחת החלשות באירופה. אנחנו פשוט לא באנו מוכנים, חד וחלק. נבחרת ישראל לא באה מוכנה, רן בן שמעון לא הכין אותה בצורה נכונה, גם במשחקים הקודמים. אין משחק הגנה קבוצתי. למה הוא עלה בלי חלוץ? כי הוא לא יודע על מי לוותר. זה עניין חברתי חד משמעית. כשאתה מפחד להוציא ועושה שיקולים לא מקצועיים, אתה מקבל את הסטירה הכי כואבת שיש וזה מה שקרה, עצם זה שלא באנו מוכנים הגנתית קבוצתית, קבוצתית, שכולם מחויבים בהגנה, ולא באנו מוכנים ככה, אז ככה זה נראה”.

תוך כדי המשחק יצא אבו פאני, ועלה לדשא איתמר נוי, שלא זומן בכלל בסגל המקורי, ולא את גאנדלמן שבכושר משחק.

”זה לא עניין של שמות. בסוף בן שמעון צריך להבין שאם הוא ייפגע וייקח דברים באופן אישי הוא יפסיד מזה. הוא צריך להבין איך הוא מתקן את הטעויות שהוא עושה פעם אחר פעם. אם אתה ממשיך לטעות זה נהיה יותר קשה”.

מה דעתך על כך שבן שמעון הוציא כיפה ונתן תפילה במסע”ת לפני המשחק? לכבוד החטופים.

”רן צריך להבין שהוא קודם כל מאמן כדורגל, הוא צריך להתעסק בכדורגל לפני כל יחסי הציבור שמסביב. יחסי ציבור באים אחרי תוצאות והישגים. אם הוא רוצה לעשות את זה בדרך ההפוכה, הוא ייכשל, וכרגע זה כישלון. ולכן אני אומר לרן שייקח את עצמו בידיים, וקודם כל שיביא הישגים ותוצאות. אם נבחרת ישראל תחתיו סופגת 14 שערים ב-3 משחקים, אז זה לא טוב חברים, זה לא טוב. תזכירו לי מתי קרה דבר כזה. מתי זה קרה? עברנו תהליכים, לא רוצים לחזור 30 שנה אחורה. ישראל השיגה תוצאות טובות, צריך להבין את זה. ברגע שאתה לא בא מוכן, אתה משלם ומשלם ביוקר, ואנחנו משלמים ממש ביוקר, כי נגרם לנו נזק מאוד גדול ברמה העולמית, התדמיתית, צריך לתקן את זה”.