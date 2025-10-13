כמה שחיכינו: עמרי מירן שוב בשטח מדינת ישראל

כמה שחיכינו לרגע הזה, וסוף זה זה קרה. אחרי 738 ימים בלתי ניתנים לדמיון בגיהנום הזה שנקרא שבי החמאס בעזה, עמרי מירן בשטח ישראל! כחלק מהעסקה לסיום המלחמה כל החטופים, גם החיים וגם החללים, חוזרים לארץ, וביניהם עמרי מירן, שהיום (שני) התקבל על ידי כוחות צה”ל.

הוא נחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, באחד סיפור המזעזעים שנשמעו שחלקו אף תועד ברשתות החברתיות. בין היתר העבירו אותם המחבלים לבית הסמוך, ומשם החליטו לחטוף את עמרי ולהשאיר את אשתו לישי והבנות מאחור.

ב-07.10 עמרי, לישי ובנותיהם נלקחו כבני ערובה של ארגון החמאס במשך כשלוש שעות. במהלך שעות אלו צולמו בלייב פייסבוק (לייב שהתפרסם וצפו בו מיליוני אנשים מסביב לעולם), נשקים הופנו ישירות אליהם ו-RPG הוצב אל מולם. בשעה 13:30 לערך, עמרי נחטף אל מול עיניהן של לישי ובנותיו.

משפחתו של עמרי מירן צופה ברגעי השחרור

עמרי מירן הוא אוהד מכבי תל אביב והמועדון הצהוב הקפיד בכל הזדמנות שניתנה להזכיר כמה חשוב להחזיר אותו ואת כל החטופים הביתה, עם טקסים, אזכורים והעלאה על סדר היום את הנושא. כעת, סוף סוף, אחרי 738 ימים מסויטים, הוא כאן.