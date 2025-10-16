יום חמישי, 16.10.2025 שעה 19:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

גופתה של ענבר הימן ז"ל הוחזרה לישראל

אוהדת חיפה, החטופה האחרונה שנותרה בעזה לפני העסקה, הושבה אחרי יותר משנתיים. היא נסעה לנובה ונרצחה, ובמוזיאון הירוקים יש חולצת מחווה עבורה

|
הכיסא השמור לענבר הימן ז
הכיסא השמור לענבר הימן ז"ל בסמי עופר (עמרי שטיין)

ענבר הימן ז”ל הייתה החטופה היחידה שנותרה בשבי חמאס לפני העסקה המיוחלת לסיום מלחמת “חרבות ברזל”. היא אהדה את מכבי חיפה, שכל כך רצתה לראות אותה חוזרת מעזה, אבל היא נרצחה, והלילה (בין רביעי לחמישי) גופתה הוחזרה לישראל וזוהתה במכון לרפואה משפטית.

מסע ההלוויה ייצא מבית ההלוויות בראשון לציון מחר (שישי) ב-10:45 בבוקר. ההלוויה תתקיים ב-12:00 בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. ניחום אבלים יתקיים במוצאי שבת ובימי ראשון ושני בשעות 10:00-14:00, 16:00-21:00 ברחוב חדרה 1 בפתח תקווה.

בלילה שבן שישה לשבעה באוקטובר 2023, נסעה ענבר להתנדב בפסטיבל הנובה כדי לספק תמיכה נפשית למבלים. עם פתיחת מתקפת הטרור של חמאס, היא הסתתרה מתחת לבמה המרכזית, ברחה שוב ושוב, אך לאחר שלוש שעות של אימה, נרצחה בידי מחבלים.

פרויקט הכיסא הריק: ענבר הימן ז"ל

לאחר 71 ימים הותר לפרסום כי גופתה של ענבר מוחזקת בידי חמאס. “הכאב לא נגמר, אבל יש דבר אחד שמחזיק אותנו – זה הזיכרון והקהילה שלא שוכחת אותה”, סיפרה דודתה חנה כהן במסגרת פרויקט “הכיסא הריק” של ONE, בו משפחות החטופים והנרצחים חזרו ליציעים שבהם ישבו יקיריהם.

ענבר נולדה וגדלה בפתח תקווה. היא הייתה ילדה סקרנית, יצירתית ובעלת לב רחב. כשהחלה את לימודיה לעיצוב באוניברסיטת חיפה, לא שיער איש שדרכה תוביל אותה גם למגרשי הכדורגל, ליציע הצפוני של מכבי חיפה, שם מצאה קהילה, התרגשות ושייכות.

בין כותלי האוניברסיטה פגשה את בן זוגה דאז, נועם אלון, מנוי מושבע של הקבוצה. מהר מאוד הוא הדביק אותה בחיידק הירוק, והשניים הפכו לזוג קבוע ביציעים. “מכבי חיפה הפכה לחלק מהחיים שלה”, סיפרה דודתה חנה, “היא חיכתה לכל משחק כמו לחג”.

תמונתה של ענבר הימן ז"ל בסמי עופר (עמרי שטיין)תמונתה של ענבר הימן ז"ל בסמי עופר (עמרי שטיין)

עוד לפני שנודע על מותה, הכינו במועדון חולצות ורודות מיוחדות למשפחה לקראת היום שבו תשוב ענבר, שכונתה “פינק”, ואף התחייבו לממן את שכר הדירה שלה למשך שנה. לאחר שנודע כי נרצחה, החליט המועדון כי שריף כיוף יעלה עם החולצה שעליה נכתב FOREVER PINK. מאז, החולצה מוצגת במוזיאון סמי עופר, עדות מוחשית לאהבה נצחית.

שריף כיוף והמחווה לענבר הימן ז"ל (עמרי שטיין)שריף כיוף והמחווה לענבר הימן ז"ל (עמרי שטיין)

“כשאני רואה את החולצה הזו, זה עד הסוף”, אמר כיוף, “ככה היא הייתה עד הסוף, בכל דבר. אנחנו נמשיך להנציח את השם שלה ואת מי שהיא הייתה - אור גדול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */