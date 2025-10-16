גופתה של ענבר הימן ז"ל הוחזרה לישראל

ענבר הימן ז”ל הייתה החטופה היחידה שנותרה בשבי חמאס לפני העסקה המיוחלת לסיום מלחמת “חרבות ברזל”. היא אהדה את מכבי חיפה, שכל כך רצתה לראות אותה חוזרת מעזה, אבל היא נרצחה, והלילה (בין רביעי לחמישי) גופתה הוחזרה לישראל וזוהתה במכון לרפואה משפטית.

מסע ההלוויה ייצא מבית ההלוויות בראשון לציון מחר (שישי) ב-10:45 בבוקר. ההלוויה תתקיים ב-12:00 בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. ניחום אבלים יתקיים במוצאי שבת ובימי ראשון ושני בשעות 10:00-14:00, 16:00-21:00 ברחוב חדרה 1 בפתח תקווה.

בלילה שבן שישה לשבעה באוקטובר 2023, נסעה ענבר להתנדב בפסטיבל הנובה כדי לספק תמיכה נפשית למבלים. עם פתיחת מתקפת הטרור של חמאס, היא הסתתרה מתחת לבמה המרכזית, ברחה שוב ושוב, אך לאחר שלוש שעות של אימה, נרצחה בידי מחבלים.

פרויקט הכיסא הריק: ענבר הימן ז"ל

לאחר 71 ימים הותר לפרסום כי גופתה של ענבר מוחזקת בידי חמאס. “הכאב לא נגמר, אבל יש דבר אחד שמחזיק אותנו – זה הזיכרון והקהילה שלא שוכחת אותה”, סיפרה דודתה חנה כהן במסגרת פרויקט “הכיסא הריק” של ONE, בו משפחות החטופים והנרצחים חזרו ליציעים שבהם ישבו יקיריהם.

ענבר נולדה וגדלה בפתח תקווה. היא הייתה ילדה סקרנית, יצירתית ובעלת לב רחב. כשהחלה את לימודיה לעיצוב באוניברסיטת חיפה, לא שיער איש שדרכה תוביל אותה גם למגרשי הכדורגל, ליציע הצפוני של מכבי חיפה, שם מצאה קהילה, התרגשות ושייכות.

בין כותלי האוניברסיטה פגשה את בן זוגה דאז, נועם אלון, מנוי מושבע של הקבוצה. מהר מאוד הוא הדביק אותה בחיידק הירוק, והשניים הפכו לזוג קבוע ביציעים. “מכבי חיפה הפכה לחלק מהחיים שלה”, סיפרה דודתה חנה, “היא חיכתה לכל משחק כמו לחג”.

תמונתה של ענבר הימן ז"ל בסמי עופר (עמרי שטיין)

עוד לפני שנודע על מותה, הכינו במועדון חולצות ורודות מיוחדות למשפחה לקראת היום שבו תשוב ענבר, שכונתה “פינק”, ואף התחייבו לממן את שכר הדירה שלה למשך שנה. לאחר שנודע כי נרצחה, החליט המועדון כי שריף כיוף יעלה עם החולצה שעליה נכתב FOREVER PINK. מאז, החולצה מוצגת במוזיאון סמי עופר, עדות מוחשית לאהבה נצחית.

שריף כיוף והמחווה לענבר הימן ז"ל (עמרי שטיין)

“כשאני רואה את החולצה הזו, זה עד הסוף”, אמר כיוף, “ככה היא הייתה עד הסוף, בכל דבר. אנחנו נמשיך להנציח את השם שלה ואת מי שהיא הייתה - אור גדול”.