ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מתאחד עם אחיו יאיר: איתן הורן חזר לישראל

כמה אושר וצמרמורת: אחרי 738 ימים בגיהינום של שבי החמאס בעזה, אח של יאיר שחזר בעצמו מתאחד עם משפחתו בישראל. הסיפור שלו והקשר להפועל באר שבע

אלונה ברדה במחווה לאיתן הורן (מרטין גוטדאמק)
אלונה ברדה במחווה לאיתן הורן (מרטין גוטדאמק)

יש רגעים שמדינה שלמה עוצרת את נשימתה, מתיישבת מול טלוויזיה ולא יכולה לעצור את הדמעות. הלוואי ולא היינו צריכים בכלל לחוות את הרגע הזה והכל היה רגיל, אבל רגע כזה קרה היום (שני), כאשר איתן הורן הגיע לשטח מדינת ישראל, זאת אחרי 738 ימים בגיהנום שנקרא שבי החמאס בעזה.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

השניים הם חובבים גדולים מאוד של הפועל באר שבע, כאשר יאיר סיפק רגע לפנתאון כאשר חזר משבי החמאס ועוד על המסוק ביקש לעבור מעל אצטדיון טוטו טרנר. בהמשך הוא גם זכה להניף עם הקפטן מיגל ויטור את גביע המדינה, וכעת הוא זוכה לדבר הכי חשוב מהכל – חיבוק מאח שלו אחרי תקופה כל כך נוראית. 

