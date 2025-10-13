מתאחד עם אחיו יאיר: איתן הורן חזר לישראל

יש רגעים שמדינה שלמה עוצרת את נשימתה, מתיישבת מול טלוויזיה ולא יכולה לעצור את הדמעות. הלוואי ולא היינו צריכים בכלל לחוות את הרגע הזה והכל היה רגיל, אבל רגע כזה קרה היום (שני), כאשר איתן הורן הגיע לשטח מדינת ישראל, זאת אחרי 738 ימים בגיהנום שנקרא שבי החמאס בעזה.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

השניים הם חובבים גדולים מאוד של הפועל באר שבע, כאשר יאיר סיפק רגע לפנתאון כאשר חזר משבי החמאס ועוד על המסוק ביקש לעבור מעל אצטדיון טוטו טרנר. בהמשך הוא גם זכה להניף עם הקפטן מיגל ויטור את גביע המדינה, וכעת הוא זוכה לדבר הכי חשוב מהכל – חיבוק מאח שלו אחרי תקופה כל כך נוראית.