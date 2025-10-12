מחצית: בני יהודה - מכבי יפו 0:0

המחזור השמיני בליגה הלאומית מתקיים כעת, כאשר במוקד בני יהודה מארחת את מכבי קביליו יפו. בנוסף, מכבי הרצליה פוגשת את הפועל כפר סבא, קריית ים משחקת נגד הפועל רמת גן, הפועל ראשון לציון מארחת את הפועל כפר שלם, הפועל חדרה מתארחת אצל הפועל רעננה, נוף הגליל משחקת נגד כפר קאסם ועפולה מארחת את עכו.

בני יהודה - מכבי קביליו יפו 0:0

שחקני בני יהודה עם תמונות של החטופים (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה ומכבי יפו (שחר גרוס)

אחרי שעלתה על דרך המלך עם שלושה ניצחונות רצופים, הקבוצה הכתומה הפסידה בשבוע שעבר נגד 10 שחקנים של עכו. החניכים של מסאי דגו ינסו למנוע יצירת כדור שלג כבר בדרבי הקטן של ת”א מול היפואים. מהצד השני שחקניו של איציק ברוך רוצים להתאושש מהתבוסה 6:1 למכבי פ”ת במחזור הקודם, ולהשיג ניצחון ראשון העונה דווקא באצטדיון של שכונת התקווה.

הקהל של בני יהודה (שחר גרוס)

הכדור פוגע בידו של בית יעקב (שחר גרוס)

מתן בית יעקב על הדשא (שחר גרוס)

ויקטור סטינה נאבק על הכדור (שחר גרוס)

סטינה ופליטר רבים (שחר גרוס)

המאבטחים מנסים להרגיע את הבלאגן ביציע (שחר גרוס)

מכבי הרצליה - הפועל כפר סבא 2:1

המוליכה מכבי הרצליה וטל נעים פוגשים את הקבוצה של יצחק שום מהמקום השמיני. הקבוצה של אלעד בראון מגיעה למשחק מפסגת הטבלה, אחרי שלושה ניצחונות רצופים ונראה שעליית ליגה זו לא מילה גסה. מן העבר השני אדם לם וחניכיו מגיעים אחרי הפסד בבית לקריית ים ומקווים לצמצם פערים מהמקומות שמובילים לליגה הבכירה.

דקה 2, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: וילינטון אפונזה כבש לאחר טעות קשה בהגנת כפר סבא, שהרחיקה את הכדור על החלוץ של הרצליה והכדור נכנס אל הרשת.

דקה 9, שער! הפועל כפר סבא השוותה ל-1:1: נועם כהן מצא את עצמו באגף שמאל וניסה ככל הנראה להרים את הכדור לרחבה, אך הכדור הלך לרשת לאחר שהשוער של הרצליה לא סגר טוב את הפינה.

דקה 31, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 2:1: יואב קורן כבש לאחר מבצע אדיר שלו שהחל באגף הימני וחתך לכיוון שמאל ובעט לפינה הרחוקה.

עירוני קריית ים - הפועל רמת גן 0:0

העולה החדשה פתחה את העונה בסערה ולמרות הפחתת ארבע הנקודות שלה היא ניצבת במקום השני, הקבוצה של מאור סיסו עדיין ללא הפסד העונה והיא לא תרצה שהנתון הזה ישתנה היום. בצד של רמת גן מגיעים אחרי איבוד הנקודות המפתיע בבית נגד נוף הגליל, ומקווים לעצור את הסנסציה של פתיחת העונה מהקריות.

הפועל ראשון לציון - הפועל כפר שלם 0:0

קבוצתו של אלי לוי מגיעה לעיר היין מהמקום השביעי אחרי שני הפסדים רצופים למוליכות הליגה. מנגד הקבוצה של דוד מרטן הצליחה לנצח בשבוע שעבר את מודיעין אחרי שני ההפסדים להרצליה וקריית ים, ותרצה להתחיל רצף ניצחונות שיכניס אותם רשמית למאבק העלייה לליגת העל.

הפועל רעננה - הפועל חדרה 1:0

דרבי של השרון. רעננה טעמה את טעמו של ניצחון בפעם השנייה בלבד ועצרה רצף לא טוב, וכעת היא רוצה להמשיך לטפס ולהתרחק מהתחתית, כשהיא לא רחוקה בכלל מהקו האדום. מנגד, חדרה עם שלוש נקודות פחות מהיריבה שלה היום, והיא תשמח לאזן עם ניצחון, והיא אפילו לא טעמה את טעם הניצחון העונה, כך שהיא נואשת לנקודות.

דקה 39, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: לאחר קרן לזכות האורחת לאדג’י מאלה קיבל את הכדור בתוך הרחבה וכבש, לאחר מספר טעויות בהגנת רעננה שלא הצליחה להרחיק את הכדור.

הפועל נוף הגליל - מ.ס כפר קאסם 1:0

כמה שהמארחת חייבת נקודות. שתי נקודות בלבד מתוך 21 אפשריות זה לא מספיק, וזה מסדר לה את המקום הלפני אחרון, והיא פוגשת יריבה טובה שמגיעה עם שלושה ניצחונות, אבל אחרי הפסד במחזור הקודם. כפר קאסם במקום החמישי ותנסה להמשיך לטפס, ואולי להמשיך לחלום על עלייה, כשהיא רק 5 נקודות מהמקום הראשון ו-4 מהשני.

דקה 37, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: איזה שער נהדר, נואף בזיע בעט מעולה מחוץ לרחבה וכבש בעזרת הקורה.

הפועל עפולה – הפועל עכו 1:1

נועלת הטבלה מארחת משחק תחתית, כשהיא עם שתי נקודות בלבד מתוך 21 אפשריות וחייבת אוויר לנשימה קצת, אך כעת המצב נראה קשה מאוד. עכו מנגד עם תשע נקודות, ויודעת שניצחון כאן, שני ברצף, ייתן דחיפה גדולה במטרות של המועדון, שחד משמעית לא שאפו להיות במרכז הטבלה, אלא להיאבק על עלייה עם הסגל שנבנה על ידי צחי נקש.

דקה 25, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: ניסנבאום הרים כדור נהדר מהאגף הימני לרז טוויזר שסיים בצורה נקייה ומדויקת ממרכז הרחבה אל השער.

דקה 45+3, שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1: יניב מזרחי דייק מהנקודה הלבנה שנשרקה לאחר נגיעת יד של הגנת הפועל עכו.