ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אחרי יותר משנתיים: מתן אנגרסט חוזר מהשבי

סוף סוף זה קרה: אוהד חיפה וחבר ילדותה של גורבנקו שוב בישראל. הוא נחטף מהטנק, בכר חגג לו יום הולדת והוא לימד את קית' סיגל שירים של הירוקים

|
אמו של מתן אנגרסט עם תמונתו (אסי ממן)
אמו של מתן אנגרסט עם תמונתו (אסי ממן)

אחרי יותר משנתיים, הרגע לו חיכתה מדינה שלמה סוף סוף הגיע: החטופים חוזרים הביתה. גם מתן אנגרסט, אוהד מכבי חיפה בן 22 מקריית ביאליק, חוזר היום (שני) במסגרת העסקה לסיום מלחמת "חרבות ברזל" – מהמקום שאליו נחטף באכזריות על ידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר.

מתן שהתגייס באוגוסט 2021, יצא להגן על יישובי עוטף עזה אחרי מתקפת חמאס בשבת השחורה כנהג טנק. יתר חבריו לצוות הטנק, שיצא ממוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, נפלו בקרב, ומתן נחטף בחיים ביחד עם דניאל פרץ ואיתי חן. גם תומר ליבוביץ’ נפל בקרבות.

מאז חטיפתו של מתן – חבר ילדותה של אנסטסיה גורבנקו - משפחתו נלחמה להחזרתו ומכבי חיפה, אותה הוא אוהד, ניסתה לעורר מודעות לחשיבות החזרתו – והחזרת החטופים בכלל. כשאימן את הירוקים, ברק בכר נהג לפתוח את מסיבות העיתונאים שלו באזכור אחד הנופלים או החטופים וכך בנובמבר 2024 הוא הזכיר את אנגרסט, שציין אז יום הולדת שני בשבי.

ברק בכר עם התמונה של מתן אנגרסט והעוגה ליום הולדתו (עמרי שטיין)ברק בכר עם התמונה של מתן אנגרסט והעוגה ליום הולדתו (עמרי שטיין)

"כלוחם שריון, הוא יצא להציל בגופו את יישובי העוטף ב-7 באוקטובר, הוא אוהד מושבע של מכבי חיפה שהיה מנוי ביציע הצפוני”, אמר אז בכר, “אני רוצה לפנות למתן - אם יש איזושהי דרך שאתה תצפה ותראה בנו, אז הכנו לך עוגה של מכבי חיפה שאתה כל כך אוהב, אנחנו מחכים שאתה וכל החטופים תחזרו כמה שיותר מהר ושתוכל לחזור לחגוג ביציע הצפוני כמו שאתה כל כך אוהב”.

העוגה ליום הולדתו של מתן אנגרסט (עמרי שטיין)העוגה ליום הולדתו של מתן אנגרסט (עמרי שטיין)

אחותו של מתן, עדי אנגרסט, הגישה בעבר את כדור המשחק לפני המפגש בין מכבי חיפה למ.ס אשדוד, ואמו ענת עלתה על הדשא לפני משחק מול בית"ר ביחד עם שורד השבי, קית’ סיגל. האחרון סיפר למשפחת אנגרסט: "מתן לימד אותי שירים של מכבי חיפה. אני זוכר את 'אני רואה ירוק בעיניים והלב מתמלא גאווה’. ‘חיפה חיפה מכבי שלי', הוא דיבר המון על מכבי חיפה".

מתן לימד את קיתמתן לימד את קית' סיגל שירים על חיפה (עמרי שטיין)
הירוק יחזור לעיניים: משפחת אנגרסט בטירוף

רק לאחרונה, אחרי שבמשפחה קיבלו את החדשות המשמחות על שובו של מתן, אחיו אופיר אמר בחדשות 12: "אני בשנתיים האחרונות נשארתי על הרשמיות והרצינות, אבל די, היום זה יום חג וחוגגים עם הצעיף הירוק כי מתן יחזור לסמי עופר למשחקים של מכבי חיפה ואני רוצה לשיר עכשיו עד המנהרות ועד איפה שהוא לא נמצא, שישמע אותנו ויידע שבמשחק הבא כבר נהיה עם הצעיף הירוק ונהיה במשחק”. עכשיו, אחרי חזרתו של מתן, הוא יוכל לחזור גם ליציע.

