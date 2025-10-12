יום ראשון, 12.10.2025 שעה 11:03
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
33-33ישראל1
12-21הולנד2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
00-00נורבגיה5

גל לוי ישפוט את איטליה נגד ארמניה עד גיל 21

השופט ישראלי שובץ לנהל את ההתמודדות בארץ המגף במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21. בביוף וליעוז יהיו הקוונים שלו, נאאל עודה השופט הרביעי

|
גל לוי (רדאד ג'בארה)
גל לוי (רדאד ג'בארה)

בכל פגרת נבחרות אנחנו מחזיקים אצבעות לנבחרת שלנו, אבל יש גם את השופטים שלנו. כמידי פגרה, הבחורים, או בחורות, עם המשרוקית מקבלים שיבוצים ברחבי אירופה, אלו שבהם שהם בינלאומיים, וגם בפגרה הזו יש שיבוצים, ואחד מהם הוא לגל לוי.

השופט שובץ לנהל את ההתמודדות במוקדמות יורו עד גיל 21, בין נבחרת איטליה עד גיל 21 לנבחרת ארמניה עד גיל 21, כאשר המשחק יתקיים ביום שלישי הקרוב (14.10.2025) בשעה 19:15.

לוי כמובן לא ינהל לבד את ההתמודדות המסקרנת, כאשר יחד איתו יהיו הקוונים יוסי בביוף ואדי ליעוז, והשופט הרביעי יהיה נאאל עודה. המשחק יתקיים בארץ המגף, כשאגב: פחות או יותר כשהוא ייגמר נבחרת ישראל הבוגרת תשחק במדינה הזו, נגד איטליה במוקדמות המונדיאל.

